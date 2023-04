“Ya no reconoce a nadie”: el gravísimo estado de salud de Gasalla y el robo de todos sus ahorros

A los 82 años, Antonio Gasalla atraviesa el peor momento de su vida. A un grave problema de salud, ahora se les sumaron una estafa y el robo de todos sus ahorros. El primero en blanquear la situación fue Marcelo Polino, uno de los mejores amigos del actor, quien contó que sufre problemas de memoria.

“Ya no reconoce a nadie”, reveló Polino a Ángel de Brito, quien contó toda la situación en su programa. “Gasalla no lo reconoció, no reconoce a su familia tampoco. En estas últimas semanas, el cuadro de falta de memoria empeoró y la familia decidió accionar para que esté bien cuidado”, explicó el conductor de LAM.

En ese sentido, De Brito explicó: “Todo el entorno de Antonio está aconsejados por profesionales para que no lo contradiga porque tiene lagunas y confusiones temporales. Por ejemplo, a Polino le dijo que se acordaba que él vivía en Chile, algo que pasó hace años. Y al hermano le preguntó por qué estaba ahí si vivía en el campo, algo que también pasó hace mucho. Como que se quedó en el tiempo”.

En síntesis, la verdad sobre la salud de Gasalla salió a la luz luego de la visita de Polino y De Brito precisó: “Me dijo que fue a charlar con él y que no lo reconoció. Gasalla no reconoció a Polino, no reconoce a su propia familia tampoco”. Y dio a conocer: “El próximo paso es internarlo y dejarlo en una curatella. La idea es que quede en una clínica para compensarlo porque no tomó los medicamentos y tampoco está bien alimentado”.

Sobre la estafa y el robo de más de 500 mil dólares, esculturas, cuadros y demás objetos de valor, el propio Polino había relatado todo en una entrevista con Pamela David. “Le han hecho firmar cosas entonces hay una investigación que ya lleva casi un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio. Gente que se ha aprovechado de esta situación le ha robado dinero, muebles y muchas otras cosas”.

En ese punto, Polino continuó y dio detalles sobre las personas que aprovecharon la falta de memoria de Antonio, se hicieron pasar por familiares, se instalaron en su casa durante varios días y le robaron una fortuna. “Su mucama decidió irse por las cosas que pasaban adentro de la casa y las personas ya están identificadas. En un momento se quiso instalar que la familia lo había abandonado y lejos de eso, la familia vive a tres cuadras”, afirmó Polino.

Tras el robo, se sabe que faltan esculturas, cuadros, varios escudos nacionales que valen una fortuna y hasta cerca de 500 mil dólares que estaban en una caja de seguridad. “Antonio estaba perdiendo la memoria y este grupo de personas lo manipuló y se metió en su casa”, explicó el conductor. La causa quedó a cargo del abogado Miguel Ángel Pierri, que es amigo de su familia.