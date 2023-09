"Ya no se hablan": Shakira sigue facturando y deja vacíos los bolsillos de Piqué

El panorama se le ve bastante desolador a Gerard Piqué. Al parecer a los infieles el destino no los premia. Atrás quedaron los hermosos días donde Shakira le cantaba: “Contigo yo tendría diez hijos; Empecemos por un par; Solamente te lo digo; Por si quieres practicar”. Es que “El Dorado” fue el último disco “de amor” de la colombiana y estuvo dedicado casi en un 90% a enrostrarnos a todos la pasión que sentía por Piqué. Pero las malas lenguas afirman que la economía del futbolista se viene “a Pique”. Los contratos millonarios que el ex jugador del F.C. Barcelona ya no están funcionando tras el escándalo sin igual con la colombiana y sus problemas “de polleras” que ninguna empresa seria tiene ánimos de “bancar”.

Estos son datos, no opinión. Vamos a desmenuzar de dónde se le están escapando los billetes al desafortunado (literalmente) ex de Shaki: su caballito de batalla es, más bien dicho eran, los ingresos de empresas como la Kings League que le dejaba a Piqué algunos abultados euros en su cuenta bancaria.

Sin embargo de aquí ya no puede sacar mucho más porque, según informaron, fue tan contundente el drama con Shakira que los inversores no se quisieron “ensuciar las manos” y dejaron de “pasarle cabida” al ex futbolista. ¡Pero hay más!, se rumorea que la colombiana habría movido todos los hilos, cielo y tierra para que esto suceda: creer o reventar.

A Piqué lo vienen dejando solo desde que no tuvo ni medio escrúpulo en cuanto a la separación de la cantante latina más querida a nivel mundial (¡Qué mal la hiciste, Piqué!). Ahora se confirmó que su principal cliente, gente de la Copa Davis, dejó de invertir en la empresa Kosmos, que el ex Barcelona también dirigía.

Del lado Piqué de la vida

“Hay de todo y para todos en la viña del Señor”, dicen las abuelas. Y sí, también hay personas que están del lado Piqué de la vida y desmienten rotundamente los agujeros en el bolsillo de él. Lo que advierten es que “no está en quiebra”, más bien está “descontento” con las diferencias abismales entre los ingresos de Shakira y los de él en lo que apariciones públicas del uno y el otro se refiere.

Uno de los ejemplos es la Semana de la Moda de París en donde los beneficios para la colombiana fueron exacerbadamente más caudalosos que los de él. Medios españoles señalan también los que se paran en esta vereda que Piqué tiene “varios proyectos en mente” para hacer crecer sus ganancias. Pero todavía esto solo quedó en palabras bonitas, veremos qué se le ocurre al gran infiel.

El único perdedor es Piqué

Además de Shakira, hay alguien que está juntando una fortuna mucho mayor que la de Piqué: es Clara Chía, señoras y señores. La “tercera en discordia” viene de familia acaudalada, burócratas que supieron generar millones y millones de euros en el país europeo. Pero el culatazo que pegó Shakira con su canción junto al Bizarrap le generó tanta exposición pública que ahora ella es también una famosa más del montón.

Las últimas informaciones que se obtuvieron de la cuenta bancaria de Clara hacen verdadera la teoría de Shakira “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. La blonda tiene unos 500.000 dólares. Y no solo eso, Clara-mente decidió compartir más que su vida con Piqué: es una de las socias de la empresa Kosmos.

La evidencia que Piqué dejó y que Shakira capitalizó

El escándalo de la separación de Piqué y Shakira explotó cual bomba de Hiroshima en nuestras realidades cotidianas. Pero con el pasar de los días todo el mundo quiso saber cómo fue que Shakira descubrió la infidelidad. La respuesta llegó de la mano de la influencer Karen de Chismesdeker que informó que a la autora de “Pies descalzos, Sueños blancos” le “faltaba comida de la heladera”.

Shakira dijo en una entrevista con el ciclo británico “This Morning” en donde confesó: “Iba a la nevera para encontrar la verdad”, triste pero cierto. Y Karen terminó por cerrar esta versión de los hechos: “Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban”.

Actualmente, la cantante y el ex defensor ni siquiera se dirigen la palabra. Con dos hijos en común, Milán y Sasha, ambos acordaron -luego de una intensa batalla legal- que los pequeños vivan con su madre en Miami y pasen la mayor parte del año con ella. Piqué tiene derecho a visitarlos cada 10 días y disfrutar de más tiempo con ellos durante las vacaciones.

Este acuerdo fue firmado en un juzgado de Barcelona, pero Piqué ya tiene un abogado en Estados Unidos pata que sea ratificado en el país del norte para que no pueda ser modificado unilateralmente por ninguna de las partes. Lo cierto es que la ex pareja no se habla y según informó el portal "Informalia", sólo se dirigen la palabra a través de sus abogados, Ramón Tamborero y Pilar Mañé. ¿Cuál es la discusión actual? Donde pasarán las fiestas de fin de año los chicos considerando las diferencias en el calendario escolar entre España y Estados Unidos, ya que en Estados Unidos no se celebra la llegada de Los Reyes Magos y el inicio de las vacaciones está marcado el día 2 de enero.