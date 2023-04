“Ya no tengo 16 como cuando me conociste”: los nuevos chats que Jey Mammon utilzará para llevar a Benvenuto a la Justicia

Regresó al país y su situación es cada vez peor. Jey Mammon llegó a Argentina tras su símil exilio en España y luego de que revelara que va a llevar a Lucas Benvenuto a la justicia por "falsa denuncia", se conocieron chats que perjudican su declaración: “Ya no tengo 16 como cuando me conociste. Tengo 23”.

Resulta que tal y como ambos adelantaron en sus entrevistas, tanto Jey como Lucas tienen los chats que tuvieron con el otro, no solo en el momento en el que se conocieron, sino años después. ““Uy, qué garcha, yo también estoy más lelo, y vos también sos más colgado, Jey. Recién leo, qué idiota que soy. Igual no importa, tengo todas las noches libres para vos”, le escribió el patinador al cantante en el 2016.

Uno de los mensajes que más contundencia tiene, respecta a la fiestas que el conductor organizaba en su casa, y que como se evidenció en los mensajes, Lucas asistió cuando era menor de edad: “Te respecto a lo del champán, no sé si ir a ver a la obra de teatro, porque, todo bien, pero no soy fanático del teatro, pero soy fanático tuyo, no te olvides que yo soy tu primer admirador, eh. Desde las fiestas GH, ¿cómo era? Hasta yo me olvido los nombres de las fiestas que hacías. En fin, te quiero ir a ver a vos, es lo que más quiero, y me re coparía verte en acción, quiero verte haciendo lo que más te guste”.

Además, en ese entonces Jey actuaba en el Champagne las pone mimosas, por lo que se pudo entender que Lucas le estaba pidiendo entradas para ir a verlo: “Quiero que me digas cómo mierda tengo que hacer. Si tengo que ir a sacar la entrada, la voy a sacar sin problemas. Y si no, si Jey me pone más cerca para poder verte, mejor. Si no, no tengo problema, voy y la saco, pero te quiero ver”.

Lucas agregó: “Obvio que nos vemos antes, obvio, obvio... No quiero ir directamente sin antes verte. Y sí, creo que igual nosotros dos ya estamos igual acostumbrados a esto de colgarnos, creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente. Creo que somos un toque colgados los dos y nos entendemos. Jey, te quiero ver antes, obvio. Y te quiero llenar de besos y te quiero hacer el amor y quiero que me des mi cadenita y quiero ir a verte al teatro, quiero ir a verte haciendo lo que más te gusta”.

Debido al contexto de estos mensajes, que tuvieron lugar cuando el conductor hacia teatro, Virginia Gallardo, quien fue su compañera en ese entonces, rompió el silencio en Socios del Espectáculo, donde mostraron la conversación: “Profesionalmente no tengo nada que decir de Jey, y si alguien no te da pie a preguntar de su vida íntima, yo no lo hago. Sí me quiero quedar con algo, no es lo que el adolescente haga ante un menor, sino cómo el adulto responde ante eso”. Hasta el momento ninguno de los dos protagonistas volvió a hablar, pero Jey aseguró que "tiene pruebas" para constatar que la denuncia es falsa.