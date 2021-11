¿Ya se acabó? La relación entre Vicuña y su nueva pareja habría llegado a su fin: “Cree que lo vendió”

En las últimas 48 horas, la vida sentimental de Benjamín Vicuña se convirtió en una montaña rusa. Aunque no tanto como la de su ex mujer Eugenia Suárez. A pesar de que quería mantener todo en secreto, salió a la luz que el chileno había comenzado una relación con Romina Pigretti, una empresaria vinculada a la moda.

La mujer en cuestión, de 42 años y conocida por ser la ex socia de Micaela Tinelli, con quien creó la marca de ropa Ginebra, ingresaba al mundo de la farándula. Aunque siempre estuvo cerca de ese círculo. Durante muchos años fue la esposa del acaudalado Federico Lo Re, dueño de la cadena de restaurantes La Parolaccia.

Lo cierto es que la relación habría nacido hace tres semanas y de forma muy llamativa. Por supuesto, ya se conocían desde hacía más tiempo. Pero, durante un evento que se realizó en Puerto Madero, Benjamín quedó cautivado por una morocha. Se acercó, charlaron y esa misma noche partieron juntos del lugar. Después de eso, Vicuña le habría blanqueado a su círculo íntimo que comenzó un apasionado romance.



Romina es empresaria en Economía y en 2019 creó una marca de ropa destinada a alquilar vestidos de gala. Su sociedad con Tinelli se rompió hace unos años por varios inconvenientes. Lo mismo ocurrió con la amistad entre ambas. Pero eso no le importa. Ahora está abocada a vivir su romance con Vicuña. Con él se mostró el bar Osten, en Puerto Madero. Durante el evento, la pareja estuvo rodeados de amigos y conocidos. Por ese motivo, pasaron desapercibidos. Pero partieron juntos y dicen que todo va por muy buen camino.

Lo llamativo fue lo que ocurrió hace unas horas. Al ser consultado por la prensa, el chileno respondió afirmativamente que conocía a Romina. Pero agregó sobre la relación que lo une con la empresaria: “Compartí dos almuerzos y una cena”. Frío, ¿no?

Por supuesto, Yanina Latorre no se iba a perder este episodio. Así que con su habitual velocidad, la esposa de Gambetita afirmó: "Romina es la novia, lo blanquearon hace tres semanas. Ella está recién separada y a él le viene bien por lo de la China. Romina era socia de Mica Tinelli y terminaron a las patadas. Hay gente que dice que Vicuña va a terminar peor que con Pampita. Si Pampita fajó a Macedo, imaginate a esta cuando Vicuña empiece".

Cuando otra de las panelistas agregó que el actor está en medio de una relación con otra mujer y que no toma a Pigretti como una relación formal, Latorre dijo: "Que tenga cuidado porque esta es de armas traer de verdad. Es muy brava. Es mucho peor que Pampita, tiene un carácter tremendo".

No obstante, faltaba más información. Desde el Diario Crónica confirmaron que el chileno mantenía otra relación. "Estamos en condiciones de afirmar que Vicuña no estaba apostando a un solo número, y si bien se veía con Romina, también estaba saliendo con otra mujer en simultáneo", escribieron en la sección La Pavada.

En ese sentido, desde el círculo íntimo de Benjamín afirmaron que la relación con Pigretti llegó a su fin. A eso, Latorre le sumó otros datos: “No se pudrió del todo entre ellos. Pero no le gustó lo que pasó y terminó todo. Los amigos de él sospechan que alguien del entorno de ella lo habría vendido. Benjamín no quiere lastimarla. No está enojado con Romina. Él la conoció, le gustó y salieron tres veces. Era una chica más de las tantas. Él sale un montón”.