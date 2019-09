Ya tiene el equipo: Morla reveló que Maradona tendría otro hijo en Argentina

En marzo de este año, Matías Morla, reveló que Diego Armando Maradona tendría tres hijos no reconocidos en Cuba. “Los va a reconocer”, aseguró en aquel entonces el abogado. Sus nombres son Joana, Lu y Javielito, hijos de dos madres distintas. Los jóvenes ya iniciaron los trámites de filiación y solo resta que Diego se someta a los estudios genéticos.

También existiría un cuarto supuesto hijo cubano de Maradona, de nombre Harold, el cual no inició ninguna demanda aún. Según detalló Morla, a este último lo conoció a través de Javielito y, al parecer, tendría los mismos rasgos que Diego Junior, sostuvo el abogado.

Pero acá, en Argentina, el actual técnico de Gimnasia tendría dos hijos más que reclaman su paternidad. El primero es el caso de Santiago Lara, el joven de 18 años, oriundo de La Plata e hincha precisamente de Gimnasia, quien sería el décimo hijo biológico de El Diez.

Para sacarse la duda, Santiago hizo formal la denuncia de filiación al actual técnico del Lobo. "Me enteré con 13 años. Me crié con mi familia, parte de Marcelo Lara, familia Lara, durante 13 años. Cuando fui a comprar el diario a mi abuela, que fui a hacer los mandados, como siempre, vi mi cara en una revista…. Supuesto hijo platense, Santiago Lara", contó.

“Fui corriendo a mi casa, le pregunté primero a mi abuela porque como te digo, estaba en shock. Mi abuela se enojó, llamó a mi papá y mi viejo con mi abogada de ese momento, una abogada que estuvo en este caso, que apareció en el 2003 cuando yo era chico…Me contó cómo pasó, cómo mi vieja lo conoció", detalló el adolescente, sentado en el living de Intrusos.

Y siguió: "En ese momento yo les dije que no quería saber, al principio, que era muy chico todavía, no entendía todavía, no iba a querer hacer algo. Hasta que cumplí 16 años, y ahí fue la primera nota que hice pero con toda la revolución que se hizo, toda mi exposición, me encerré y no quise saber más nada".

Como detalló este portal en 2016, Santiago es hijo de Natalia Garat, quien murió en 2005, a los 23 años, a causa de un cáncer de pulmón. En su lecho de enferma le pidió a Marcelo Fabián Lara que se hiciera cargo de su pequeño hijo y le dio una noticia impactante: el padre del chico era Diego.

Este jueves, Morla estuvo reunido con los abogados de Santiago y a la salida dialogó con el ciclo que conduce Jorge Rial. “No hubo ninguna pretensión económica y todo lo que se hablo fue estrictamente sentimental”, explicó el letrado y amigo de Maradona.

Y agregó: "Una vez que se haga el estudio, dependiendo el resultado, Diego va a quedar como padre o como amigo porque es gente muy agradable y amena. Diego está enterado de lo que está pasando a su alrededor, le llega la información, y se hace responsable de lo que pasa”.

Según explicó Morla, “No va a ser falta ninguna acción judicial, acá va a ser una voluntad en un laboratorio privado. Si el Diego no es el papá, por lo menos le servirá para cortar esta angustia al chico. Diego está muy abierto a la conciliación, lo que quiere es estar en Argentina, estar feliz y reconocer lo que hizo en el pasado”.

Al mismo tiempo, el abogado afirmó que Maradona colaborará para lograr una “respuesta segura e inmediata” y reveló que, además de Santiago, existiría otro caso en el país. “En Argentina está Santiago y una persona más. La semana que viene tengo otra reunión muy importante, similar a este caso, que lo dejo en el anonimato porque me lo pidió la persona que lo haga así”, señaló.

Este sería el heredero número once, cuya identidad no trascendió aún, y se sumaría a Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Harold, Dieguito Fernando y Santiago Lara ¿Seguirán apareciendo más hijos extramatrimoniales del ex capitán de la Selección Argentina?