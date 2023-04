Yanina dio detalles de la interna con su ex y Zaira la cruzó: "Se me trata con malicia"

A principios de abril se dio a conocer que el romance de verano entre Zaira Nara y el polista Polito Pieres había llegado a su fin. Y desde entonces, la palabra de la hermana de Wanda, claro está, se convirtió en una de las más cotizadas en el mercado periodístico farandulero, no sólo para aquellos interesados en saber qué es de la vida amorosa de la modelo, sino también para averiguar cómo sigue su quebrada amistad con Paula Chaves.

Recordemos que meses atrás, al ser consultada sobre su relación con Pieres, quien supo ser pareja de Chaves entre 2008 y 2010, la menor de las hermanas de Nara afirmaba: "En marzo te cuento", dejando entre ver que podría tratarse de un simple amor de verano o simplemente oficializarían de alguna manera en especial el noviazgo. Bueno, resulta que fue lo primero.

Lo cierto es que LAM pudo conseguir la tan ansiada palabra de Zaira, pero a un elevado costo ya que la mamá de Malaika y Viggo no se tomó de muy buena manera cómo la trataron en el piso del ciclo de América y compartió un contundente descargo a través de las redes sociales. Pero comencemos por la entrevista. Frente alas cámaras, habló de sus hijos y como lleva la maternidad y la soltería.

En ese sentido, explicó que cuenta con el apoyo de su ex pareja, el padre de sus dos hijos, Jakob Von Plessen y que tiene sus espacios libres donde puede disfrutar y desconectarse al menos por un momento de la maternidad. “¿Qué pasó con tu última relación que nunca terminaste de confirmar nada pero los veíamos en fotos juntos?", le preguntaron y ella respondió: “Hasta el momento que yo no sienta que tenga que contarle algo a mis hijos, el resto no me importa”.

La modelo sostuvo que es de "procesos lentos" y sentenció: "Siempre fui muy independiente, nunca dejé de trabajar y de tener lo mío. Esas metas las seguí teniendo y por más enamorada que esté, nunca dejé lo mío. ¡jamás! Hoy valoro no haber dejado el trabajo por nadie. Me gusta tomar las decisiones cuando estoy muy segura, me separé hace poco y está muy bien divertirse y ser feliz".

Desde el piso, Yanina Latorre confirmó que fue Polito quien "la dejó" y detalló: "Von Plessen comenzó a sospechar de ella (por Zaira). Primero la descubrió y ella en su momento le dijo que sí, que estaba con él. Le pidió un tiempo, se separaron y después volvieron. Creo que se habían ido a Sudáfrica, la invitó para recomponer y cuando volvieron ella le juró que lo de Pieres se había terminado. Pero a él no le cerraba, le clavó un micrófono en el comedor de la casa".

Furiosa por estos dichos, Zaira acudió a sus redes y compartió un descargo en contra del programa que conduce Ángel de Brito. "¿Tendremos que esperar mucho tiempo para que hablar de la vida ajena, inventar, sacar propias y malvadas conclusiones esté prohibido?", comenzó el mensaje que dejó en sus historias de Instagram.

Luego, hizo referencia al trabajo de los noteros y de cómo ella siempre está predispuesta a colaborar con el trabajo de ellos. "Soy muy respetuosa del trabajo de los noteros que van hasta el lugar solo en busca de la nota. Freno, les doy una nota larguísima, cuando en verdad lo que quiero es volver a mi casa para estar con mis hijos. Respondo cada pregunta por mas picante o reiterada que sea. Trato de ser empática y entiendo su trabajo. Ahora.... Cuando la nota llega al piso se me trata con una falta de respeto absoluta, buscan la malicia a cualquier costo. Ojalá puedan dormir tranquilos. Y ojalá también puedan, por un segundo, ponerse en el lugar del otro a la hora de hablar tantos temas inventados con tanta liviandad. ¿Por qué tengo que soportar que me falten el respeto? ¿Por qué tengo que soportar escuchar que denigren a gente que quiero? Yo entiendo que es su trabajo. Pero que inventen y hablen de gente que quiero, es mi límite".