Yanina Latorre a Karina Jelinek: "Dejá de victimizarte; sos más viva que el hambre"

Luego de haber sido salvada por el jurado durante la primera gala de eliminación, Karina Jelinek regresó a la pista del Cantando 2020 y una vez más volvió a sacar un muy bajo puntaje que la deja otra vez en la cuerda floja.

La modelo y su compañero Manuel Victoria interpretaron el tema Una na, de Lali Espósito, y luego de desafinar durante algunos minutos, recibió un 5 de Nacha Guevara, un 2 de Karina La Princesita y un 4 de Moria Casán.

Luego de su pésima presentación, Jelinek manifestó su tristeza por la fallida presentación que tuvo en el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández: “No fue mi día ayer. No me puedo dormir, les juro que canté bien en el ensayo”, escribió.

Pero mientras que algunos de sus seguidores intentaron subirle el ánimo y le mandaron fuerzas para su próxima performance, Yanina Latorre optó por acusarla en las redes sociales de "no ensayar, llegar tarde y mentir" en el certamen. "Es injusto para los demás", sostuvo la panelista.

Rápidamente, la modelo recogió el guante y no dudó en contraatacar: "Vos sos la que menos tenés que hablar. Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y que no quiero que me pregunten. Nunca llegué tarde. Siempre avisé que no venia temprano y solo directo al ensayo de piso. Así que no digas cualquier cosa, siempre ensayo. ¡Callate!".

Cabe recordar que la panelista de LAM se había convertido en tendencia en las redes sociales, luego de que cientos de internautas la acusaran de "sacar del closet" a Karina Jelinek sin su consentimiento. La panelista había dado a conocer que la modelo estaría de novia con su representante, Flor Parise, con quien convive desde hace un tiempo.

Lo cierto es que Yanina no dio el brazo a torcer y cansada de que Jelinek se "victimice", disparó: "¿Le contestaste a La Nación en el verano Karina? Dejá de victimizarte conmigo. No me rompan más las pelotas. Que cada uno se haga cargo de lo que hace en publico. Yo conté exactamente lo que está publicado. Jamás hablé de su sexualidad. Estaba muda por respeto, pero ella trae el tema a propósito".

Por último y muy enojada con la actitud de la modelo, Yanina sostuvo que Jelinek armó "este quilombo a propósito" y sentenció: "Ya estaba todo publicado. Ella nunca se quejó y hoy trajo el tema ella. Está lleno de notas, videos y fotos. Todo está publicado. Es mas viva que el hambre".