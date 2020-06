Yanina Latorre habló de la relación de su hija con Diego: "Él nunca se va a perdonar haberle roto el corazón"

Luego de que este sábado Lola Latorre se animara a hablar por primera vez de cómo vivió la infidelidad de su padre, Diego Latorre, a su madre, en las últimas horas Yanina Latorre se refirió al tema, y aseguró que lo único que nunca le va a perdonar a su marido es que le haya roto el corazón a su hija.

Yanina Latorre se emocionó al escuchar a su hija hablar de la infidelidad.

Invitada al programa Podemos Hablar, la hija de Yanina y Diego Latorre contó detalles de la relación que mantiene con su padre después de la infidelidad que se hizo pública en el 2017.

"No sé si fue un enojo, fue una traición; me sentí traicionada como hija. Papá siempre fue un ídolo para mí y fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta un montón, no tengo una buena relación con él. Pero intento cada día tratar de olvidarme y superarlo. Mamá es súper guerrera y me enseñó a ser fuerte; que estas cosas no hay que normalizarlas, pero pasan y cuando pasan sigue siendo mi papá. No me puedo olvidar de eso", aseguró la joven de 19 años.

Sobre esto, dijo también que lo que pasó le rompió el corazón, sobre todo porque la situación fue demasiado pública y toda la familia se vio expuesta.

Emocionada por sus palabras, este lunes Yanina Latorre aprovechó el espacio que tiene en Los Ángeles de la Mañana para contar que el programa lo vio sola, y que su hija no le había advertido sobre las cosas de las que había conversado.

"A Diego esto lo angustia, este es un proceso que tiene que llevar adelante. Yo lo ayudo un montón, lo ayudé en todo y lo voy a seguir ayudando, pero en esto no, porque creo que cada uno elige. Cada uno elige como vivir, y sabe que cuando se manda una cagada, tiene que afrontar la consecuencias. Lo que tenés que saber es que cuando te mandás una cagada, podés joder a un hijo", sostuvo.

Un poco angustiada, la rubia además confesó que hay una única cosa que nunca le va a perdonar a su marido, y es que su hija haya sentido que su padre le rompió el corazón.

"Lo único que yo sí no le perdono ni le voy a perdonar nunca, aunque igual puedo aprender a vivir con eso, es que Lola diga 'mi papá me rompió el corazón' y él tampoco se lo va a perdonar", contó, al mismo tiempo que aclaró que la relación entre Lola y Diego en la casa es bastante normal, y que habitualmente charlan.

Del mismo modo, reveló que en algunas discusiones, su marido le ha llegado a decir que ella le "llenó la cabeza" a Lola con malos pensamientos, aunque la panelista aclaró que nunca hizo nada parecido.

Latorre aseguró que siempre va a cuidar a su familia.

"Ellos discuten mucho, yo no me meto, y ahí es donde me dice que yo le lleno la cabeza, pero no, yo lo perdoné y me senté un día con mis hijos y le dije 'chicos papá a ustedes no les hizo nada, fue con mamá el tema'", dijo.

Hacia el final de su descargo, explicó también que comprende que su hija siente que hay muchas cosas que su papá le hizo, y que todas ellas tienen que ver con el no cuidado, y la forma en que la situación explotó fuera del ámbito familiar. "Está lleno de tipos que se acuestan con miles de minas y nadie se entera. Hay formas y formas", cerró.

Por su parte, Diego Latorre también decidió expresar el cariño que siente por su familia, y a través de un posteo en su Instagram, escribió que ama mucho a sus hijos y a su mujer. "Siempre voy a cuidarlos y acompañarlos", sostuvo.