Yanina Latorre habló sobre la noche en la que El Polaco la invitó a hacer un trío con Silvina Luna: “Terminamos en un hotel”

Si hay algo en lo que Yanina Latorre es una experta es llevar adelante verdaderos escándalos mediáticos. De ser la esposa de Diego Latorre y después una tuitera que se reía de todos los famosos, saltó a los medios y se convirtió en una de las panelistas más peleadores de la televisión argentina.

Así se hizo un lugar que la llevó a probar suerte en la pista del Bailando por un sueño, donde pasó un poco de vergüenza por su poco plasticidad a la hora de moverse al ritmo de la música, pero pudo vivir situaciones insólitas. Alguna de ellas fue conocer a dos de los hombres que la atraen más allá de Gambetita: Fede Bal y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk.

Con Bal, ella suele decir que no tuvieron nada aunque en su fantasía siempre está la chance de vivir un romance. “Él siempre me dice que lo nuestro es un imposible y eso me calienta más”, dijo alguna vez Latorre, al ser consultada sobre su relación con el hijo de Carmen Barbieri.

Con el Polaco la cosa fue un poco más lejos y fue más tangible. En LAM, Latorre contó sobre el Polaco, que está a punto de debutar como conductor de televisión: “Es divino, muy buena onda”. Entonces, Ángel De Brito le recordó: “Vos tendrías que subirte a la camioneta con él”. Y ella lanzó: “Si me subo a una camioneta con el Polaco, terminamos en un hotel”.

Por supuesto, fiel a su estilo, Latorre fue a fondo y relató cómo fue la noche en la que el músico la invitó a tener sexo con él y con su novia de por entonces, Silvina Luna: “Me encanta, una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no”.

Y agregó: “Yo me venía haciendo la canchera en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba. Soy muy boluda. Voy a una fiesta del Bailando, con todos los participantes. Yo impecable con mi bailarín y él se me empezó a acercar cada vez más”.

Por supuesto, encarador como Messi en el Barcelona, El Polaco la fue a buscar: “Me vino a encarar con Silvina Luna. Yo estaba con Jey Mammón, le dije: ‘Vamonos de acá', y nos fuimos bailando entre la gente, rajamos corriendo”.

La huella del Polaco

No es la primera vez que Yani habla de la posibilidad de intimar con el Polaco. En 2019, Latorre ya había contado en LAM sobre las invitaciones del músico para que pase por su cama (o por donde les plazca): "En 2017 me ofreció sexo y le dije que no. Yo ya estoy mayor. Prefiero tomar un vino y ver Netflix".

Por entonces, el cantante estaba de novio con Silvina Luna. Pero esa relación llegó a su fin en marzo de 2018, tras poco más de un año en pareja y varias separaciones en el medio. "El Polaco es inimputable y aparte me divertí mucho. Sobre el final sufrí, pero yo elegí estar ahí. Uno tiene que hacerse responsable de donde está, con quien elige y asumo mi responsabilidad y que me quedé en ese lugar porque tenía cosas que aprender", dijo durante una entrevista.

Y luego agregó: "Él vino a mostrarme una etapa de mi vida donde yo estaba... no quiero decir oscura. No estaba en mi eje y no estaba en una vida armónica, sana o saludable. A partir de ahí pude modificar un montón de cosas y hoy me encuentro de otra manera. Yo creo que las personas que nos cruzamos nos muestran algo y nos dan la oportunidad de crecer. Me quedo con recuerdos lindos, que realmente nos divertimos".