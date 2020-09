Yanina Latorre la acusó de fingir para no ir a trabajar y Barbie Simons no se lo perdonó: "Hay mucha hijaputez"

Una vez más, y a casi un mes de su duro cruce virtual, Barbie Simons volvió a disparar contra Yanina Latorre, luego de que la panelista de LAM la acusara de fingir una enfermedad para ausentarse a sus compromisos laborales e irse de viaje a Miami, Estados Unidos.

"Che, me llegan estás fotos de Barbie Simons llegando a Miami y ella falto a Hay que ver, ayer y hoy, porque tiene anemia", escribió la mujer de Diego Latorre en Twitter.

La publicación de Yanina no hizo más que molestar a Barbie, quien la tildo de tener mucha "hijaputez" y explicó los verdaderos motivos de su viaje. "Más que polémica hubo cizaña y mucha hijaputez. Hay cosas con salud, hay cosas delicadas... hay una delgada línea que es jodido. Tengo anemia, dos veces al año - lo voy a contar para que se entienda bien- me tienen que transfundir con hierro", explicó la periodista.

En ese sentido, aclaró que debe someterse a este tratamiento debido a que su cuerpo "no absorbe las pastillas de hierro y esto desencadena otros problemas médicos".

Al mismo tiempo, la panelista de Hay que ver detalló que unas horas antes de viajar a Miami para acompañar a su novio en una difícil operación que atravesó, se comenzó a sentir mal por lo que se tuvo que someter a una transfusión de hierro.

Según detalló, la producción de LaFlia ya estaba al tanto de su viaje a Estados Unidos. "Que iba a viajar el jueves lo sabían a quienes yo respondo en mis trabajos: Gaby Fernández, nuestro productor ejecutivo (del ciclo "Hay que ver", El Nueve). Y en C5N lo sabía mi productor ejecutivo y tres compañeros más. Y mi entorno familiar y 4 o 5 amigas, porque no tenía que ver con mi salud, sino con la de él", dijo en diálogo con Esto no es Hollywood.

Finalmente, Barbie contó que casi pierde su vuelo a Miami debido a su enfermedad, remarcó que la operación de su pareja, el empresario automotor Maximiliano Klevelich, salió muy bien y se refirió al irónico y desafortunado mensaje de Yanina Latorre y sentenció: "Se jactó, riéndose de algo que padezco hace muchos años. No la paso bien, es doloroso, no te encuentran la vena, cada vez que voy la paso mal".

Esta no es la primera vez que Barbie Simons y Yanina Latorre protagonizan un fuerte cruce en redes. Un mes atrás, la mamá de Lola Latorre arremetió duramente contra la periodista: "Ella laburaba de directora en radio Vale, la odiaba toda la radio, yo en esa época estaba en Radio 10 y se sabía. ¡Y entró porque estaba de novia con Gerardo Werthein! Si no, es imposible que Barbie Simons llegue a ser directora de una radio".

Furiosa, Barbie utilizó las redes sociales para defenderse y tildar de "machista" a la panelista de LAM. "Mi novio de aquel momento no era dueño de radio TKM ni de radio Vale 97.5. Yo decidí renunciar a mi cargo de directora porque me di cuenta que ese cargo administrativo de 10 horas al día en una oficina no me hacía feliz, y lo que me apasionaba en realidad era el lado creativo", comenzó diciendo Barbie.

Y continuó: ""Mi relación con esa pareja había terminado cuatro años antes de que yo entrara a trabajar como directora. Daniel Hadad y José Luis Pagano, marido de Débora Plager, fueron quienes me convocaron y ofrecieron el cargo de directora, después de estar dos años al aire en Vale 97.5, porque querían clonar el formato de radio que yo hacía en Miami, donde trabajé por diez años".

Indignada con Yanina, la íntima amiga de Pampita la acusó de "mentirosa y machista", y concluyó: "No creo que mi CV sea mediocre, ni el de ninguna persona lo sea. Pero, ¿sabés lo que sí es mediocre? hacer una carrera en base a agresiones e información falsa. Me pregunto cómo le da la cara para inventar que yo trabajé a costas de un novio... además de mentirosa, ¡machista!".