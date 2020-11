Yanina Latorre la trató de "mitómana" y Barbie Simons la llevará a la justicia: "Estoy harta de esta mujer"

Semanas atrás, Barbie Simons mantuvo un fuerte cruce con Yanina Latorre, luego de que la panelista la acusara de fingir una enfermedad para ausentarse a sus compromisos laborales e irse de viaje a Miami, Estados Unidos. "Más que polémica hubo cizaña y mucha hijaputez. Hay cosas con salud, hay cosas delicadas... hay una delgada línea que es jodido. Tengo anemia", había explicado por entonces la periodista.

Pero lejos de dar el brazo a torcer, la panelista de Los Ángeles a la mañana volvió a arremeter contra su colega de Hay que ver, luego de que Ángel de Brito diera a conocer que sus últimos estudios habían arrojado positivo en coronavirus. “¿Ya te trató de mentiroso? ¿Contó la verdad? ¿De cómo se contagió? Se le va cayendo la careta a esta mitómana. Pregúntenle quién vino, por qué lo escondió y cómo se contagió”, disparó Yanina.

Según la pareja de Diego Latorre, Barbie habría contraído la enfermedad por culpa de su actual novio, Maximiliano Klevelich, quien -siempre según sus dichos- regresó al país hace poco tras un breve viaje a Estados Unidos. De hecho, la panelista de LAM afirmó que él estuvo internado por tras contraer COVID-19 y que la propia Barbie “escondió” todo para su propio beneficio.

Frente a esta polémica versión, la íntima amiga de Pampita explicó que se encuentra aislada en su casa y que todavía le restan diez días más de aislamiento antes de retomar con sus actividades laborales. "Estoy muy cansada, con un poco de dolor de cabeza y de garganta, algo de tos y me falta un poquito el aire, pero nada más que eso”, detalló sobre de su actual estado de salud.

Al mismo tiempo, cruzó nuevamente a Yanina y adelantó que la llevará a la justicia. Son todas difamaciones e inventos. Mi novio está acá hace más de un mes. Hizo su cuarentena, su hisopado antes de viajar, que no se lo piden pero se lo hizo porque es de riesgo. Se hizo otra en domicilio y le dio negativo. Va directo a querella penal, ya estoy harta de las mentiras y especulaciones de esta mujer”, dijo en diálogo con Primicias Ya.

Y concluyó: “Ahora me preocupa mi salud y la de mi novio. Debemos tener 3 o 4 días de contagio, no sabemos de dónde. Maxi estuvo 2 o 3 días internado en el Finocchietto porque es de riego y levantó fiebre y estaba un poco bajo de oxígeno. Pero continúa el aislamiento en casa, ya estamos mejor. No tengo por qué contarlo en las redes, sus hijos me siguen y no queremos asustarlos. Mi novio cumplió con todo es extranjero”.

Cabe remarcar que el empresario automotor Maximiliano Klevelich padece una enfermedad crónica desde los 18 años. Sin ir más lejos, meses atrás viajó a Estados Unidos para someterse a una operación que, según Barbie, salió "muy bien". Por esta razón, la periodista de C5N cree que el virus lo contrajeron en una de las tantas clínicas que visitaron para reunirse con médicos que tratan la enfermedad del empresario.

Esta no es la primera vez que Barbie Simons y Yanina Latorre protagonizan un fuerte cruce en redes. Varios meses atrás, la mamá de Lola Latorre arremetió duramente contra la periodista: "Ella laburaba de directora en radio Vale, la odiaba toda la radio, yo en esa época estaba en Radio 10 y se sabía. ¡Y entró porque estaba de novia con Gerardo Werthein! Si no, es imposible que Barbie Simons llegue a ser directora de una radio".

Furiosa, Barbie utilizó las redes sociales para defenderse y tildar de "machista" a la panelista de LAM. "Mi novio de aquel momento no era dueño de radio TKM ni de radio Vale 97.5. Yo decidí renunciar a mi cargo de directora porque me di cuenta que ese cargo administrativo de 10 horas al día en una oficina no me hacía feliz, y lo que me apasionaba en realidad era el lado creativo", comenzó diciendo Barbie.

Y continuó: "Mi relación con esa pareja había terminado cuatro años antes de que yo entrara a trabajar como directora. Daniel Hadad y José Luis Pagano, marido de Débora Plager, fueron quienes me convocaron y ofrecieron el cargo de directora, después de estar dos años al aire en Vale 97.5, porque querían clonar el formato de radio que yo hacía en Miami, donde trabajé por diez años".

Indignada con Yanina, la íntima amiga de Pampita la acusó de "mentirosa y machista", y concluyó: "No creo que mi CV sea mediocre, ni el de ninguna persona lo sea. Pero, ¿sabés lo que sí es mediocre? Hacer una carrera en base a agresiones e información falsa. Me pregunto cómo le da la cara para inventar que yo trabajé a costas de un novio... además de mentirosa, ¡machista!".