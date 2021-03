Yanina Latorre levantó la "bandera Doman" y ahora exige que le pidan disculpas: vuelve a Miami a vacunarse

Una más y van. Después de la polémica que desató su primer viaje a Miami, Yanina Latorre confirmó que volverá a salir del país para aplicarse la segunda dosis, justo después de que el Gobierno no sólo anunciara nuevas medidas de restricción, sino que recomendara evitar las salidas del país para ponerle un freno al ingreso de nuevas cepas de cara a la difícil situación sanitaria. La angelita aprovechó un informe sobre Fabián Doman, que acaba de vacunarse en Estados Unidos, para confirmar la noticia.

La panelista se quejó de las críticas que había recibido al haber llevado a su madre a que la inoculen en Estados Unidos, pero aclaró que piensa hacer como le conductor que acaba de viajar para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Latorre contó sobre Doman que “estoy esperando que le digan ventajero o chorro de vacunas o que hizo alguna ilegalidad porque hice exactamente lo mismo que él”.

“Yo no me vacuné, vacuné a mi mamá. Ahora me voy a ir a vacunar a ver que me dicen. Pienso lo mismo que Doman, que acá no nos van a vacunar nunca porque no hay segundas dosis, pero escuché tantas pavadas que me gustaría que me pidan disculpas. Todos”, exigió Yanina.

La angelita refunfuñó por “las barbaridades que me dijeron por llevar a vacunar a mi mamá, que tiene ochenta, legalmente. Él encima en su programa me hicieron mierda, pero él me defendió porque sabía que se iba a vacunar”.

“Me habían dicho que yo había choreado, Brancatelli, pero ahora como es el conductor hay que cerrar la boca”, disparó la panelista.

Yanina reflexionó que “no lo puedo creer la emoción que sentía él. Yo lo aplaudo que se haya vacunado. Acá no nos van a vacunar nunca. Y me importa tres pitos que me salgan a matar. No llega la segunda dosis y recién van por los de ochenta. Yo tengo amigas con padres de setenta y pico que no los vacunan. No nos van a vacunar más”.

“Hasta que no estemos vacunados esto no va a parar. Graña me trató de chorra, de ladrona, me hizo mierda. Primero mintió. Dijo que yo había ido con mi mamá a Miami a vacunarla cuando yo voy todos los años de vacaciones con mi mamá. Y lo hice porque llegué ahí y vi la posibilidad”, cerró Latorre.