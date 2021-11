Yanina Latorre lo tildó de "mediocre" y Pagani le salió de contra: "¡Vas a terminar mal!"

Yanina Latorre se convirtió en una suerte de vocera oficial de todo lo que ocurre en el escándalo bautizado como "Wanda-gate" y eso la llevó a estar en boca de todos. De acuerdo con Gabriel Cartañá de Bendita TV, "es inchequeable todo lo que dice" sobre la polémica que gira entornó a Wanda Nara, Mauro Icardi y a Eugenia "La China" Suárez. "El psicólogo ese... que un tipo desvalorice mi trabajo y diga que lo que yo digo es inchequeable...", sostuvo la panelista de LAM.

Y agregó: "Para mí es inchequeable que él sea psicólogo. Si sos psicólogo no tenés que estar en la tele diciendo pavadas, tenés que estar en el consultorio atendiendo gente". Pero lejos de conformarse, Yanina fue por más, apuntó contra Edith Hermida, a quien trató de boba, e hizo una fuerte acusación en general contra el equipo que integra el ciclo de canal Nueve: "Beto Casella me molesta menos que el panel, porque el panel es mediocre".

Fue en ese momento que, consultada sobre Horacio Pagani, quien integra el panel de Bendita desde hace varios años, disparó: "Pagani es más mediocre que todos ellos. Las pavadas y los chistes que lo he escuchado decir de mi marido son para llorar, cuando él era compañero de mi marido e iba a comer con nosotros". Si bien explicó que no ve el programa que conduce Casella, aclaró que Dora, su madre, la pone al tanto de todo lo que dicen sobre ella.

Lo cierto es que el miércoles por la noche, los compañeros de Pagani le mostraron un informe de los dichos de la mujer de Diego Latorre sobre su persona y el histórico periodista deportivo no dudó en salir a responderle con todo. "Escuchame, señora Latorre, ¿por qué no usás tu propio apellido? ¿Mediocre soy yo? ¿Y vos qué sos hablando de la vida de los demás? Si vivís de eso... Eso es tener jerarquía, ¿hablar de la vida de la gente? Dejate de joder, nena", lanzó.

Molesto por la actitud de la panelista, Pagani remarcó que con la rubia se vieron solo dos veces y agregó: "Tengo una buena relación con el marido, porque el marido es buena gente. ¿De dónde carajo me dice mediocre esta mujer? Mediocre sos vos. Conmigo no te metas porque vas a terminar mal, muchacha. Una vez me dijo en un programa, ¿sabés quién soy yo? Soy la mujer de Diego Latorre. Y otra vez compartimos una mesa en una fiesta de dirigentes de fútbol".

Al final de su descargo, el periodista deportivo la trató de chusma y dijo que el rol que tiene en el programa Los Ángeles a la mañana le "da lástima y vergüenza". Es de público conocimiento que Yanina Latorre no se lleva bien con algunos colegas. Uno de ellos es Susana Roccasalvo y el otro es, sin lugar a dudas, Beto Casella, quien le suele dedicar extensos y muy duros informes por Bendita TV.

En mayo del año pasado, desde Bendita aprovecharon el escándalo de las maquinitas para el rostro que escondía, supuestamente, una estafa piramidal, para cargar contra Latorre. Por esta razón, tras un duro ida y vuelta en ambos programas y un posterior cruce en vivo bastante intenso, la mujer del ex futbolista de Boca y Racing decidió iniciarle acciones legales al conductor y a todo su equipo.

Sin ir más lejos, fue en aquel intercambio en vivo que la panelista le advirtió al Casella sobre su decisión. "Salgo de acá y voy al correo. Para los que andan diciendo que Burlando no manda carta documento, ya la hizo y va contra el canal, el dueño del canal, el conductor, la producción y los panelistas", había señalado, con tono amenazante, la siempre polémica mediática.