Yanina Latorre relató el día en que Fabián Mazzei la increpó: "Tuve mucho miedo"

Araceli González y Adrián Suar mantienen un fuerte conflicto ligado a la división de bienes en el divorcio de ambos en 2005. En ese contexto, Yanina Latorre reveló que Fabián Mazzei, actual pareja de la actriz, la increpó con furia a la salida de un supermercado en Pilar a raíz de un comentario que había hecho en Los Ángeles a la mañana vinculado a este escándalo. “No lo saludé porque no lo conozco, nunca compartí ningún lugar con él”, explicó la panelista.

Según su relato, estaba saliendo un domingo de hacer las compras junto a su marido, Diego Latorre, cuando vio que el actor la pasó por al lado. Pocos segundos después, mientras caminaba en búsqueda de su auto, sintió que de repente que alguien le tocó la espalda. "Me encaró. Chicos, me comí los mocos. Lo acepto. No me salió la Yanina Latorre. Me asusté", detalló.

Yanina, impotente, quedó sujetando su teléfono y recordó lo primero que Mazzei le dijo: “¿Cuánto te paga (Adrián) Suar para arruinar a Araceli?”. “Nada. ¡Ojalá! Si me quieren dar algo, acá estoy”, bromeó Latorre, que aclaró en más de una oportunidad que no tiene nada en contra de la actriz, sino que lo que dice en su programa es una simple opinión.

“No hablé mal de ella. Lo que le molestó fue que dije que, para mí, ella vuelve a la carga con todo lo económico porque está sin trabajo y necesita dinero. Es una opinión. Si ella se pone a dar notas, yo puedo opinar”, sostuvo, sin dudar, Yanina.

La panelista detalló que en aquella oportunidad, agarró a Latorre “para que no se adelantase” y contó que Mazzei elevó su voz. “Hablaba fuerte y se notaba que estaba enojado. ´Cuando él te metió los cuernos, perdoname, Diego, Araceli te defendió´”, resaltó lo que le dijo el actor, la panelista

Y agregó: “La pasé fatal. Fue un momento muy incómodo. Diego no se metió porque es mi trabajo, pero yo lo cuerpeaba para que tampoco se adelantase. Yo se lo recontra agradezco a Araceli. No lo sabía, pero no es ojo por ojo. Yo di una opinión”.

Al final, Yanina sostuvo que el actor “habló muy mal de Suar, Facundo Arana y Luciano Castro” y concluyó: “Me iba para atrás. Me comí los mocos. Después me dio bronca. No fui tan rápida para contestarle tantas cosas. Me asusté. No soy esta guerra, me hice chiquita".