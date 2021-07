Yanina Latorre se enfrentó con el personal de Migraciones en vivo: "¿Cuándo me hisopo y cuándo soy libre?"

A través de las redes sociales, Yanina Latorre anunció que, finalmente, regresó a su casa luego de que el cierre de fronteras dispuesto por el Gobierno a fines de junio provocara que ella y su familia tuvieran que quedarse más días de los que preveían en Miami, Estados Unidos. “Me voy a seguir quejando de Albertico. Tiene la excusa de la pandemia y le echa la culpa a todos para no hacer un carajo. Todo es pandemia", se quejó.

Y agregó: "No, hay un país y hay gente que se está fundiendo. ¡Qué excusita como les vino la pandemia como anillo al dedo!”. La panelista de Los Ángeles a la mañana utilizó las redes sociales para convertir su vida en un reality mientras permanecía en Estados Unidos. De hecho, desde allí le dedicó un gran número de críticas al presidente de la Nación debido a las restricciones que le prohibían regresar al país.

Una vez pisó suelo argentino, Yanina volvió a la carga contra el jefe de Estado y luego de explotar de furia por los festejos que se hicieron en el Obelisco por la consagración de la Selección Argentina en la Copa América, apuntó contra la primera dama, Fabiola Yañez. “Explíquenme a festejando el cumpleaños en el medio del quilombo de coronavirus, y agradeciendo los regalos. Madre... por favor que alguien la asesore con el maquillaje, el cabello y la ropa”, disparó.

Lo cierto es que ahora, antes de regresar a sus tareas cotidianas, toda la familia Latorre debe cumplir el estricto aislamiento para impedir una eventual expansión del virus y el ingreso de nuevas cepas al país. Y, claro está, Yanina no es la excepción. Por esta razón, la panelista sigue cumpliendo con su trabajo en LAM de manera virtual, lo que derivó en una llamativa secuencia que involucró a varios agentes del Ministerio de Salud.

Resulta que mientras estaba al aire, personal de migraciones se hizo presente en su domicilio para corroborar que esté cumpliendo con el aislamiento. "¡Ángel! ¡Ángel! Tengo un problema. ¡Llegó migraciones!", interrumpió al aire, a lo que el conductor le retrucó: "¿Llegó migraciones ahora en vivo? Me encanta, a ver si se la llevan presa. ¿Podemos ver? Llevá el teléfono. ¡Ven que controlan a la gente en las casas!".

Acto seguido, Yanina tomó su teléfono, se puso el barbijo ante el aviso de sus compañeras y se dirigió hasta la puerta, donde la esperaban los agentes del Ministerio de Salud. "Yo quería hacer historias en vivo. Estoy en casa. Ay, esperen, es verdad. Voy a buscar el barbijo. Gracias, chicas. Están viniendo de la guardia... ¡Qué casual que vienen en el horario de LAM! Ahí vienen, chicos…", ironizó.

Y continuó: "Ahí viene el señor. Justo llegan y estoy en vivo, trabajando. Vení. Vení que quiero que la gente vea que vienen. ¿Cómo estás? ¿Te saludo con el puño o no te saludo? Contanos, ¿querés mi documento o algo?". Luego de que De Brito le pidiera a su panelista que hiciera primer plano del personal antes de que le retiren el teléfono, uno de ellos se presentó: "Somos del Ministerio de Salud y estamos viendo lo del aislamiento, por si tenés alguna duda". Sin dudarlo, ella les disparó: "Tengo una duda: ¿cuándo me hisopo y cuándo soy libre?".

Ante la consulta de Yanina sobre los días que debe permanecer en su casa aislada, el agente le respondió: "Tenés que cumplir el aislamiento. Vos llegaste el 18 de julio. Son 7 días. A ver, ahora te dice (mi compañero) y te digo la dirección a donde podés ir". A la espera que el personal le dé la información que pidió, Yanina ingresó a su casa y aclaró: "Ángel, no tiene idea de qué día me tengo que ir a hisopar. Estoy criticándolo adentro, no afuera".

Y siguió: "A lo sumo, la esposa le va a decir ‘te hizo mierda cuando entró’. ¿No es genial lo que está pasando? Mi vida es un reality". Al salir con el documento en la mano, Yanina le pregunto a uno de los hombres si las personas respetaban el aislamiento en los hoteles y ante la respuesta afirmativa de uno de ellos, señaló: Yo no hubiera ido, me hubieran llevado presa. La conciencia social también está en casa".

Al final, la panelista bajó un cambio y se despidió de los agentes, sin antes remarcar: "Yo sé que ustedes no tienen la culpa, que cumplen órdenes. Pero yo no hubiera ido al hotel, me tendrían que haber venido a buscar, corrido y metido preso. Soy quilombera por naturaleza. Les agradezco por venir, voy a estar acá. No tengan miedo porque soy un farol, si salgo, la gente me denuncia".