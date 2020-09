Yanina Latorre sobre el puntitagate y los cuernos: "Me di cuenta de que no soy una conch... seca"

Yanina Latorre habló sin mordaza por primera vez sobre el puntitagate y el episodio de infidelidad que protagonizó su marido, el ex futbolista y comentarista deportivo Diego Latorre, con la fallecida Natacha Jaitt. “Llega un día en el que te enterás de que sos cornuda. Sí, te mirás al espejo y decís: ‘Sí, soy cornuda’”, dijo Yanina sobre aquel episodio en el debut del programa Hashtag en vivo que conduce ella y que cuenta con la participación de diferentes influencers.

Un dato no menor, y que le da mayor contenido bizarro a toda la situación, es que mientras Yanina Latorre recordaba ese momento tenía a su lado a su hija Lola, que participa además del Cantando 2020, que no sabía en dónde meterse y que sólo atinó a decir un “no, no, no” cuando su madre empezó a hablar del tema.

“¡Pará dejáme terminar!”, la retó su madre cuando intentó frenarla. “Soy cornuda, me metieron los cuernos. ¿Y sabés qué? No es tan grave. Me lo fumé. Me metieron los cuernos y perdoné. ¿Y sabés qué? Ese día, solo ese día, me di cuenta de que no soy una concha seca”, agregó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

“Chicos, chicos, paren. Esto me da vergüenza ajena”, agregó Lola Latorre, que contó con la complicidad del sonidista que para cortar el momento de tensión puso una de las cortinas del programa, el tema “Astronomia” que popularizaron los ghaneses en los entierros que se volvió viral, y todos empezaron a bailar por lo que terminó la bizarra situación.

Hashtag en Vivo es el nuevo show vía streaming que conduce la panelista de LAM y que cuenta con la participación de Lizardo Ponce, con quien la rubia protagonizó el popular ciclo de vivos de Instagram “Yanardo”, el comediante Martín Cirio (conocido por su personaje La Faraona), Lola Latorre, Santiago Maratea y Lucas Spadafora.

Producido por Federico Hoppe, el Chato Prada y Ezequiel Corbo, la idea surgió después de ver el impacto que tuvieron los vivos que hacían casi todos los integrantes del elenco. El estreno de Hashtag en Vivo, al que solo podían acceder los usuarios que compraron la entrada cuyo valor era de 400 pesos, estaba pautado que fuera este sábado a partir de las 22, aunque, según describieron los usuarios de Twitter que adquirieron su localidad, la presentación tuvo una demora aproximada de una hora.

“Las nuevas celebrities de las redes presentan: ‘Hashtag en Vivo’ una experiencia pensada e ideada para entretener a sus millones y fieles de seguidores. Con la personalidad y el humor que los caracteriza aportarán todo de sí, en una noche que promete ser única e inolvidable donde los espectadores podrán disfrutar del talento de los grandes protagonistas de esta nueva forma de entretenimiento”, describía la reseña del espectáculo en el portal donde se podían comprar las entradas para el show virtual.

Pero la demora no fue la única perlita en el inicio. El comienzo de la obra, según algunas de las imágenes que se filtraron, fue bastante caótico. Todos los integrantes estaban hablando al mismo tiempo lo que llevó a Yanina Latorre, que esta en el centro de la escenografía, a pegar un grito, agitar sus brazos y callarlos a todos para poder empezar con “la obra” que eran ellos mismos charlando de temas del día.