Yanina Latorre y el club de las famosas con problemas de vecinos VIP: "¡Acá todo está prohibido!"

Se hartó e hizo un descargo. Yanina Latorre subió un contundente video ayer por la tarde a sus redes sociales manifestando su bronca con las autoridades del country en el que vive en Pilar, ya que durante el fin de semana tuvo que atravesar dos episodios que, por lo visto, la dejaron agotada.

No le entraron a robar, no la amenazaron, no le rompieron nada y no sufrió consecuencias, pero la mediática quiso exponerlos igual. Por un lado, comenzó quejándose sobre el porque desde la seguridad del barrio en el que vive le pide documentación a las personas que ingresan a trabajar a su casa, como plomeros, proveedores, etc. Por otro lado, aprovechó a remarcar que le habían escrito para cobrarle una multa por su perro.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Resulta que la despertaron a las ocho de la mañana, y todo fue un drama. Al parecer los guardias que recorren las instalaciones del maravilloso e irreal lugar en el que viven, se confundió y creyó que la mascota de la "Sra Gambeta" estaba circulando sin vigilancia, motivo por el cual le aplicarían una multa. La panelista tuvo que mandarles a las ocho de la mañana de un domingo una foto de su animal en su casa para que constataran que no mentía y no la hagan pagar sin motivos.

No conforme con haber arreglado la situación con ellos, Yanina decidió contar esta problemática en sus redes sociales. Si señora, seguro que es difícil que todos los trabajadores independientes tengan los papeles en regla. Vivimos todos en el mismo país. Pero si quienes deben controlar las cosas, tanto en los ámbitos públicos como privados no lo hacen, por eso estamos como estamos. ¿Prefiere vivir en el conurbano con la inseguridad diaria o en su country en una realidad inexistente de Argentina?

"Explícame el problema de los countries. Le piden RT a la gente. ¿Para que verga? si el tipo viene a laburar a mi casa, si tengo quilombo acá adentro lo tengo yo el quilombo, no lo tiene el. ¿Vos entandes que no todos los plomeros, los gasistas no todo el mundo tiene RT? Chicos hay gente que labura como puede", comenzó relatando. "En los edificios son más normales. Acá todo está prohibido. Tirarse un pedo está prohibido, caminar está prohibido", cerró. ¡Y dale Yani, mudate a un edificio que de seguro nadie te va a extrañar ahí adentro!

Famosas y sus escandalosas convivencias en los countries

Cinthia Fernández fue otra gran protagonista de problemas y escándalos con vecinos del country en el que vive. La modelo protagonizó en varias ocasiones disturbios y enojos por instalaciones "robos" y agua estancanda. El año pasado fue criticada y escrachada por sus vecinos luego de construir un gimnasio en su propia casa, motivo que levantó la furia de quienes viven allí y los llevó a presentar una queja con la administración del barrio.

“Presentaron una denuncia a la administración porque hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?”, relataba la panelista en ese entonces. Ese espacio es el que utiliza Cinthia para entrenar a diario y compartir sus rutinas a través de las redes sociales. “Como no tienen el gimnasio ellos, me rompen los huevos a mí”, había dicho en el programa Los Ángeles de la Mañana, y se tomó unos segundos para aclarar que las modificaciones que llevó a cabo en la propiedad cumplen con la reglamentación establecida por el barrio cerrado.

Otra famosa que ha tenido problemas de este estilo es Nicole Neuman. Hace un año la modelo relataba en sus redes sociales que estaba padeciendo el no poder dormir los 20 minutitos de siesta que necesitaba, ya que en ese horario al parecer uno de sus vecinos decidía ponerse a cortar el pasto. "¿No les digo? 20 minutitos tenía y a él se le ocurre cortar el pasto, obvio”, comenzó relatando en ese entonces.

"Para los que no estaban al tanto, tengo un vecino o jardinero, no sé, que siempre, sea la hora del día que sea, porque no es siempre lo mismo y es muy poquito lo que tengo para dormir, se pone a cortar el pasto. Ahora, son dos”, concluyó la conductora al momento de revelar la odisea que atravesó para poder descansar un par de minutos. Se ve que la rubia no se enteró que existen tapones, música relajante o simplemente la paciencia de saber convivir en un lugar en el que vive mucha gente.