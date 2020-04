Yanina Latorre y su confesión más hot: "Me calienta ver porno lésbico"

El periodista Martín Candalaft dio a conocer que el cibercrimen aumentó cerca de un 500% desde que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.

Por esta razón, les pidió a las personas en general que tomen ciertos recados a la hora de pasar largas horas sentados frente a la pantalla de la computadora, dado que este incremento viene de la mano de potenciales estafas virtuales. El periodista detalló que estas extorsiones por lo general se basan en no divulgar fotos o videos íntimos en páginas porno a cambio de grandes sumas de dinero.

Según explicó Candalaft, "el 90% de las personas miran o alguna vez miraron páginas porno en internet". Luego de revelar que había sido víctima de una estafa cuando le llegó un mail en inglés en el que le exigían 2.500 dólares a cambio de que no divulguen videos de ella masturbándose, Yanina Latorre no dudó en confesar que se encuentra dentro del amplio porcentaje de personas que consumen contenido triple equis.

Y en ese contexto, confesó: "Yo alguna vez miré porno, me gusta. Ahora no estoy mirando. Me gusta más el porno lésbico, de sugestión. Hay que decir la verdad. Desmitifiquemos. Después la gente dice 'no, no, no'. No tiene nada de malo (ver porno). Hay gente que se calienta mirando porno. A mí me encanta, me calienta. Listo, lo dije".

Acto seguido, la panelista de Los Ángeles a la mañana contó que una vez por semana recibe el llamado de su empresa de televisión para ofrecerle el pack para adultos. "Una vez por semana, y por favor no me llamen más, me llaman de la empresa de televisión para dármelo. Hay una que te llama y te dice ´a partir de hoy tenés libre el pack porn´, No me interesa tenerlo, a ver si me tiento y estoy todo el día", deslizó.

La panelista de Los Ángeles a la mañana había detallado ayer que fue una de las tantas víctimas del cibercrimen. “A mi me llegó ese mail, pero no entré. Yo antes de dar 2500 dólares, mostrame masturbándome”, sentenció, en medio de la explicación de Candalaft.