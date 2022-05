Yanina Latorre y su encuentro con Leticia Brédice en los Martin Fierro: "Me invitó al baño y me dijo lo que me haría”

Tras tres años de ausencia, llegaron ayer los ansiados premios Martín Fierro y una de las ternadas fue Yanina Latorre que no logró obtener la estatutilla como mejor panelista. En la noche del domingo, el ganador fue Paulo Kablan. Pero desafortunada en los premios, afortunada en el levante. Y parece que Leticia Brédice, vestida con un suntuoso vestido de Pablo Ramírez , quedó deslumbrada por la belleza de la esposa de Diego Latorre. De hecho, se detuvo a saludarla y le realizó una propuesta casi indecente. Sobre ese encuentro, Yanina contó en un programa radial: “Bredice desde que llegó me invitó al baño y le contaba a mi marido todo lo que me iba a hacer en el baño”.

En un momento de la entrevista, Yanina relató: “Creo que ya llegó copeteada, y yo banco ese humor, pero a Diego (Latorre) le parece raro”.

Más adelante en la entrevista, la rubia aseguró: “Me dijo todo lo que me iba a hacer en el baño. Y Diego me dijo: ‘¿Habla en serio?’. Le digo, lo dice, y si yo arranco vamos, sino queda como una loca graciosa. Yo estoy acostumbrada a eso, pero mi marido se queda medio quieto cuando ve todo ese quilombo”.

Asimismo, Yanina se sinceró sobre la decisión que tomó APTRA de premiar a Kablan como mejor panelista. “La verdad me parece que lo de ayer fue injusto, y mirá que no me quejo de los premios nunca porque no laburo para eso, pero veo que la gente y los periodistas me están llamando para decirme lo mismo”, dijo. Y añadió: “Igual creo que estuvo mal la terna, porque mis dos contrincantes no son panelistas. Paulo (Kablan) y Martín Candalaft, laburé con los dos, pero ellos son columnistas, que es otro laburo, y no tiene nada que ver con lo que yo hago en tele”.

"Pasé de ser la ternada felicitada a darme el pésame", dijo en su mesa, en cuanto se enteró de que Kablan había sido el ganador en la categoría.