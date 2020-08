Yanina liquidó a Jelinek, habló de su hermano "narcotraficante" y advirtió: "Le voy a mandar una carta documento"

Semanas atrás, Yanina Latorre se había convertido en tendencia en las redes sociales, luego de que cientos de internautas la acusaran de "sacar del closet" a Karina Jelinek sin su consentimiento.

La panelista de LAM había dado a conocer que la modelo estaría de novia con su representante, Flor Parise, con quien convive desde hace un tiempo. "Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme", contó la modelo a Gente.

En la revista, la ex participante del Cantando no dudó en castigar, una vez más, a Yanina por sus dichos: "Sigo sin entender por qué hizo algo así, me expuso a mí y a mi familia. Me sorprende de parte de ella, que debería tener un poco de empatía, teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos. Me sorprende que haya dicho todo eso en TV y los detalles que dio. Sigue insistiendo en meterse en mi vida...".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, Jelinek se mostró sorprendida de que Yanina todavía no se haya disculpado. Pero al leer sus dichos, la panelista no dudó en responderle y avisó que si no deja de mencionarla públicamente, la llevará ante la justicia.

"Me está cansando, me va a tener que pedir disculpas ella a mí, le voy a mandar una carta documento. Me tiene podrida esta mina", disparó indignada, mientras leían fragmentos de la entrevista al aire.

Fiel a sus postura, Yanina sostuvo que Jelinek "miente". "Todo el mundo, todo su entorno, la gente que la rodea sabe perfectamente la vida que ella tiene, la blanqueó ella, está lleno de fotos de ella dándose besos con mujeres y hombres. Si abro una revista y la veo chapando con Paz Cornú entiendo que no tiene problemas con su sexualidad. Ella vive su sexualidad públicamente", retrucó.

Y siguió: "Se hablaron de varias novias, se habló hasta de Majo [Martino], que jamás supimos si era verdad o mentira. El entorno de ella habla y ella siempre hace este juego, que deje de mentir. Tiene al hermano preso por narcotraficante. Basta de pavadas, le gusta victimizarse. No tiene nada de que hablar para que me sigan pegando. Ella estuvo casada con uno de los tipos que más nos choreó a todos".

Cansada de que Jelinek la culpe de todos sus males, Yanina reveló de dónde sacó la información que dio unas semanas atrás sobre los gustos amorosos de la modelo.

"Lo había contado Sandra Borghi con el mismo detalle dos semanas antes que yo. Lo habían publicado todas las revistas en el verano en Punta del este, yo lo levanté de ahí. Ella hace esto porque sabe que le voy a contestar, estaba muerta antes del Cantando", explicó.

Leé más | Leer mas Karina Jelinek habló de su "compañera de vida", Flor Parise, y aclaró: "No elijo de quién enamorarme"

Y finalmente se refirió al párrafo puntual que le generó mucho enojo, en relación al conflicto que mantuvo con Natacha Jaitt.

"Lamento mucho que una mina de 40 años se victimice con algo que es muy grave. Y peor que siga recordando lo que me pasó, me metieron los cuernos y fui víctima. ¿Qué tiene que ver que me metan los cuernos y sufra con que esta piba mienta? Peor ella, que le metieron preso al marido y se casó por interés", concluyó.