Yanina lo ubicó a Fede y le recordó a Carmen Barbieri las "infidelidades y las deudas" que heredó de Santiago Bal

Luego de que Carmen Barbieri intimara con acciones legales a Yanina Latorre, por haber cuestionado a Fede Bal y Estefi Berardi en el programa Mañanísimas, ahora la panelista de LAM subió el tono de la discusión y le pidió disculpas a Nazarena Vélez por haberlos defendido cuando Barbie Vélez denunció al actor por violencia de género.

La discusión había comenzado luego de que, el mismo día en que Berardi fue a demandarla por haber contado al aire que ella fue una de las terceras en discordia en la separación de Bal con Sofía Aldrey, ambos se reían en el programa que conduce la capocómica de lo sucedido. "Qué triste que el día que teóricamente Estefi fue a un Tribunal, una hora antes, en su programa, con el chico y la suegra en cuestión, se estén riendo de ese polvo", lanzó el miércoles. "Si yo mañana te hago un juicio porque vos hiciste algo que a mí me afectó, una hora antes en vivo no me voy a reír del tema. Porque se supone que si me río no me afecta", agregó.

Por esto fue que Carmen directamente se salió de su eje y la atacó con dureza. "Me hartaste, Latorre. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién es Latorre? ¿Quién se cree que es? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuántos años hace que estás en la televisión? Mi amor… ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo? La ex de mi hijo, la pareja, la mujer, como quieran llamarle. Es una mujer que amo, admiro y respeto", expresó.

"¿Cómo me voy a burlar de Sofía Aldrey? Sos estúpida. Tarada. ¿Por qué no miras bien lo que hacíamos? Jugábamos. Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado", llegó a decir Barbieri. "Yo ahora voy hacerte un juicio a vos y a no sé quién más de ahí que están riéndose de mis problemas, que son mis problemas con mi hijo", afirmó.

Al mismo tiempo, la disputa siguió en las redes sociales. Allí, la penalista de LAM se cruzó con Fede Bal. "¿Esto siempre es así? ¿O sólo cuando vuelvo al país?", se había preguntado Fede en respuesta a un tuit de Ángel De Brito compartiendo el conflicto entre su madre y la panelista. "No. Sólo cuando las que se acuestan con vos demandan a Sofi y a mí", respondió Yanina. Y la cosa no se quedó ahí.

"Conmigo no, Yani. Tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no", se sinceró Bal. "¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitómana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie. Te defendí siempre. ¿Querias que te aplauda con los chats y Sofía? Conmigo no, Federico. Contame una mentira que haya dicho sobre vos", contestó Latorre.

"Si vas a usar la palabra inmolar con mayúsculas, entonces voy a usar también letras grandes, para decirte que inmolar habla de alguien que explota por algo que cree con fanatismo, tal vez en ese momento te di la confianza necesaria frente a un tema duro y entendiste que inmolarte por mí era lo que sentías y querías comunicar. Gracias por eso. Tampoco recuerdo habértelo pedido. Pero mejor hablémoslo en persona, y con cámaras delante, así siempre nos sale mejor. En estos días voy al piso a charlar con ustedes. Beso", prometió Federico. "Dale. Te espero. (Igual te aclaro que inmolarse también es sacrificarse por otro)", escribió Yanina.

Tras este fuerte ida y vuelta con el hijo y con la madre, Yanina no se bajó del ring y siguió con el intercambio de golpes, pero esta vez sentada en el piso de LAM. "Creo que Carmen se dio cuenta que yo tenía razón: que se estuvieron burlando de ella. Y creo que esto la calentó porque la dejé en evidencia", explicó. "Punto uno: yo no me voy a poner a tu altura porque cuando vos sos conductora y encarás una cámara diciendo: 'estúpida', 'tarada', 'cornuda', 'lloraste', eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad. Te hacés la copada y no sos copada", aseguró.

"Si te sacaste, el problema es más tuyo que mío. ¿Quién soy yo? Yanina, con eso a vos te alcanza y te sobra", indicó respecto al cuestionamiento sobre su identidad que había hecho la madre de Federico. "Vos sos la hija de Barbieri", contraatacó, en relación al excelso artista que fue el padre de Carmen. Aunque esa analogía no sería nada comparado con lo que iba a decir segundos después.

"Siempre me tiran con un cuerno que me comí porque no tienen con qué tirarme. Y yo nunca hablé de tus cuernos, ni de que Santiago Bal te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad, y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé", señaló Latorre.

"Y está Nazarena Vélez acá. Cuando pasó toda la denuncia de tu hijo me dejé operar, me mandaban los chats, me hacían creer que era una loquita Barbie, y que era una tóxica, y yo como una pelotuda inmolándome por vos y tu hijo, defendiendo a tu hijo acusado de golpeador, y me tengo que fumar que me diga 'años de mentiras'. Sí, pobre. Mintiendo en contra de Nazarena y a favor de ustedes, porque me operaron y les creí", reveló Latorre. "Me lloraste, me contaste una historia de cómo habías criado a tu hijo y te creí. Me mandaron los chats de Barbie donde quedaba como una tóxica y te creí. Y ella, tóxica o no, estaba acusando a tu hijo de golpeador y lo defendí hasta hoy", añadió

Luego, Yanina se tomó un tiempo para recordar el origen del conflicto, cuando ella expuso a Berardi, Bal y otras por la infidelidad que había cometido el conductor de Resto del Mundo. "Este año a mí me llama Sofía un día a las siete de la mañana, desesperada. Me cuenta esta historia y me pide que la cuente. Yo no traicioné a nadie. Conté la historia. Federico no se enojó, no me llamó en todo el año, y vos lo usaste todo el año en tu programa, porque te servía", opinó.

"No lo hostigué nunca. Conté lo que pasaba y lo analizó toda la televisión porque es un comportamiento que no corresponde, y había una chica dolida que quería que se sepa la otra cara del pibe, que había estado enfermo, que la chica lo ayudó y lo curó", explicó. "Y no te hagas la buena con Sofía, porque hoy hablé con ella y me dijo: 'No sólo que jamás me llamó ni me habló, sino que me bloqueó el primer día. ¿De qué amor y defensa hablás?", cuestionó Latorre.

Más tarde, en el ciclo de América TV mostraron un móvil que había entrevistado a Barbieri. "Es la gota que rebalsó el vaso. Me cansé. Entonces, ¿cómo se para? Hablé con mi abogado, me dijo que no hable más. Ok. Ya dije todo", informó la conductora. También se refirió al intercambio de tuits de su hijo y su rival en la pantalla chica. "Dijo lo mismo pero estuvo más educado que yo. Yo me fui al carajo porque estaba re enojada", dijo.

Y reclamó: "Él dice lo mismo, porque estamos pasando por lo mismo hace años con esta señora. Escribió con mucho respeto, como siempre hace. Y yo me saqué. No quiero que se enoje mi hijo conmigo, pero soy una mujer grande que hace 49 años que estoy en esta profesión. No me puede decir, ni mi hijo ni nadie, que estuve mal o bien". No quedan dudas que, por más que este segundo round haya terminado, todavía quedan muchos más en esta pelea.