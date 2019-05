Yanina Screpante contó toda la verdad de la Icardeada del Pocho Lavezzi a Nacho Viale

La relación amorosa de Ezequiel el "Pocho" Lavezzi y Yanina Screpante siempre estuvo cargada de un ida y vueltas constante, debido a las infidelidades que el jugador cometió mientras estaba en pareja con su novia.

Aunque la modelo aseguró recientemente que esta vez la separación se debió a que los dos querían cosas distintas, la ahora panelista del programa Con Amigos Así, que se emite por Net TV, se animó a contar todos los detalles del día en que Lucía Pedraza le fue infiel a Ignacio "Nacho" Viale con el propio Lavezzi, íntimo amigo del productor.

"Ella me mintió en la cara. No era mi amiga, pero tenía muy buena onda conmigo. Nacho y el Pocho eran amigos. Yo almorzaba con ella, y compartí bastantes cosas, y cuando hablamos me negó todo", contó esta tarde sin pelos en la lengua Screpante, cuando fue de invitada al programa de Moria Casán.

Según comentó la modelo, un amigo íntimo le dijo que le había llegado el rumor de que Lucía Pedraza había engañado a Viale con Lavezzi, y aunque en un primer momento ella descartó la situación por completo, al tiempo empezó a dudar y decidió investigar qué había pasado.

Screpante explicó que a pesar de que ya se había separado del futbolista, el hecho de que Pedraza y Lavezzi hubieran estado juntos era una traición, porque ella conocía muy bien a los dos y habían compartido muchas salidas juntos.

"A Lucía me la encuentro en una fiesta y me vino a encarar, me dice: 'ay Yani ¿puedo hablar con vos de los rumores que dicen que estuve con el Pocho?, porque imagínate que Nacho y él son amigos, y yo te conozco a vos'. Yo le creí, le dije olvídate, no pasa nada, te creo. Pero pasan unos días, días y una persona me dice que todo lo que sospeché es cierto", aseguró la ex de Lavezzi.

Sobre esto, dijo que el encuentro entre Pedraza y Lavezzi ocurrió en la casa de él, y que fue el propio Viale quien se dio cuenta de que su novia lo había engañado, después de fijarse en el GPS de ella que estaba marcada la dirección de la vivienda del "Pocho".

Todavía sorprendida, Screpante aseguró que el propio nieto de Mirtha Legrand la llamó para preguntarle si creía que Lavezzi había podido estar con Pedraza, y que ella sin tener la confirmación, le dijo a Viale que no era cierto.

"A Lucía le dije que la iba a matar, que si me veía se cruce de vereda si quería conservar la cara de mosquita muerta que tiene", confesó entre risas, tras una pregunta que le hizo una de las panelistas de Incorrectas.

Hacia el final de la conversación, la rubia aseguró que la ruptura definitiva con Lavezzi no se dio por una infidelidad, sino porque ella y su ex habían tomado caminos distintos, y querían cosas diferentes para su vida.

"Teníamos proyectos diferentes. En China estábamos como en un pueblo fantasma. No tenía amigas, el único amigo que tenía era el chef de la casa", contó, y luego aclaró que cuando se enteró del romance de su ex, lo llamó para decirle que había actuado mal y que como respuesta él le dijo que no tenía por qué darle explicaciones.

"Él quería tener hijos y yo no porque no me sentía todavía preparada para ser madre. Estaba en China, con otro idioma, y me imaginaba embarazada allá y no quería", dijo por último, antes de aclarar que ahora está soltera y con ganas de que la vida la sorprenda.