Yanina vs La Negra Vernaci: la tildó de "maltratadora" y dijo que le mendiga sexo a Luciano Castro

Una de las lenguas más filosas de la televisión argentina actual es la de Yanina Latorre. Al aire de LAM, la pareja del comentarista deportivo suele ser la panelista que más munición gruesa tira respecto a famosos y famosas. Además, es conocida por sus peleas y enfrentamientos, como el que protagonizó esta semana cuando apuntó contra la locutora Elizabeth "La Negra" Vernaci por las afirmaciones que brindó sobre ella.

"La Negra es una caradura, maltratadora serial. Tiene denuncias de todos los compañeros", aseguró la periodista de LAM. "Hemos mostrado acá videos con el temita del micrófono, las sillas, tirando todo. Los compañeros festejan cuando falta a la radio", agregó. Los tapes de los que habla se refieren a ese desliz en el cual Vernaci le lanzó a un productor los auriculares que no le andaban.

La locutora había hablado esta semana sobre su vieja rival y enemiga, aunque había sido más benevolente que las respuestas que le dedicó Latorre. "Yanina cree que vale más que lo que vale. Cree que lo único que vale es ella, que ella vale más que el resto. Que la opinión de ella es lo mejor, es la única. La verdad es que consiguió un lugar muy importante en los medios, porque de no saber hacer esto, lo hace quizás mejor que ninguna otra, pero tiene que ser respetuosa con la opinión de los demás", analizó.

"Ya no necesita duplicar la apuesta, ya tiene un lugar, ahora podés relajarte. Siempre está sacándose de la liga la navaja, necesita relajarse, ella está para otra cosa, no para hacer esto", opinó Vernaci, sin entrar en calificativos fuertes y ataques personales irreproducibles. Es probable que, además de conocer su lengua karateka, la locutora quisiera evitar enfrentarse con toda la represalia que vendría después.

"Le renunció su amigo Humberto Tortonese porque estaba estresado de soportarla. Vive hablando de la gente. Fracasó cada vez que hizo televisión y no llegó nada", enumeró Yanina, quien además recordó el conflicto legal que tuvo con la ex de Martín Insaurralde y que terminó con ella derrotada. "Le dijiste puta a Jesica Cirio y te ganó un juicio, negrita ¿De qué hablás?", ironizó.

"Yo acepto la libertad de expresión, pero si van a decir falacias sobre mi persona las contesto...", afirmó Latorre, relativizando su agresión y enmarcándola en una respuesta a la evaluación de Vernaci. "Por mí digan lo que quieran. Evidentemente algo les genero, porque soy tema de todos ustedes, debe ser por lo bien que laburo", añadió. Los misiles de mayor calibre que lanzó Yanina vinieron después de eso, cuando recordó a uno de los ex de la locutora y exhibió una terrible afirmación: "Negra, soltá a Luciano Castro, que seguís mendigándole pij...", la acusó, sin temor a que sea caracterizada como una persona mal hablada.

Y la cosa no paró ahí: "Sos defensora de Cristina Kirchner y sos defensora de Jey Mammon, ahí termina el argumento. Encima le chupás el orto a Marley, que es macrista, para pegar un viaje gratis al año. Me das pena. Te hiciste famosa por agredir gente. A mí no me rompas las pelotas", concluyó. Agresiva, disruptiva, durísima, como ya tiene acostumbrado a su público.