Yao Cabrera denunció a Duki por amenazas: el astro del trap lo llamó "Yao Caverga" y le dijo que lo iba a "cagar a palos"

El muy polémico Youtuber Yao Cabrera denunció al también altamente polémico cantante de trap Duki por haber dicho que los iba a "cagar a palos" a él y a sus amigos y que les iba a "patear la cabeza en el piso". La denuncia fue presentada por el abogado de Cabrera, Alejandro Cipolla. El 9 de agosto pasado, a través de su cuenta de Instagram, Duki publicó una serie de videos que el abogado de Yao guardó celosamente.

"Todo tiene su limite. Ustedes lo cruzaron: Javi Ayul, Yao Caverga, el otro gordo forro que salió en el video... te voy a cruzar a vos o a Javi Ayul y los voy a recagar a palos, guacho.Les voy a patear la boca en el piso, cosa que no se hace, les voy a patear la boca en el piso, les voy a romper la cabeza, ahora voy a averiguar por dónde estás viviendo", dijo el Duki en la amenaza que dio pie a la demanda judicial.

Cabrera y Duki llegaron a un punto de enemistad extrema a partir de la publicacion por parte de Cabrera de un video titulado Jefes de YouTube, pródigo en ironías anti Duki. "Dicen que dispara y es todo un cuentito pa’ Internet. No son lo que dicen, mi gente a ustedes no le creen. Ustedes no tumban el club desde que al club yo ya llegué", dicen Cabrera y sus amigos en la grabación que desató el escándalo. Sin embargo, lo que desató la furia de Duki fue que usaron su propio rostro en el video. "Te pinté la cara que estaba pintada", ironiza Cabrera.

"​¿Cómo vas a poner mi cara en tu video estúpido de mier..?", se preguntó Duki en Instagram. Luego, prosiguió: "Te voy a cruzar algún día y te voy a agarrar por Palermo, en algún lado. Yo sé que te refugias en zona norte en tu casita privada con toda esa gente de mier... Los voy a re cag… a palos, les voy a patear la boca en el piso, les voy a romper la cabeza wacho". Durísimo.

Para el doctor Cipolla, el problema no es sólo lo que la amenaza en sí misma representa, sino la influencia que podría ejercer sobre los dukistas. "Al ser (Duki) una persona de gran popularidad... provoca que el público que consume a este artista pueda tomar represalias, por lo que la extensión de la amenaza constituye un grave peligro a la integridad física de mi asistido", señaló el abogado de Yao.