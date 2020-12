Yao Cabrera está en una lista negra de countries y vive en las oficinas de un co-working

El youtuber uruguayo Yao Cabrera no deja de sumar malas noticias. Primero fue echado de su casa en el medio de un allanamiento, después de que se conociera que hacía meses que no pagaba el alquiler de la propiedad en la que vivía junto a su séquito. Tiempo después se reveló que la AFIP lo investiga por presunto lavado de dinero, como también la Justicia en lo Penal Económico debido a que no logran descifrar su nivel de ingresos. Como si todo esto no fuera suficiente, en las ultimas horas se supo que Cabrera entró en la lista negra de los countrys del norte de la conurbano bonaerense.

La información fue publicada por el diario La Nación que da cuenta de un registro que mantienen entre los diferentes barrios cerrados y privados de personas que consideran problemáticas para evitar que ingreses a una vivienda de allí.

Yao Cabrera fue denunciado por "trata de personas": “Las ganancias son dirigidas por él"

La prohibición para conseguir casas en esos lugares hicieron que el youtuber y su equipo tengan que esta viviendo en un espacio de co-working en pleno barrio porteo de Palermo con otras 30 personas.

Cabe recordar que hace más de diez días, el uruguayo fue allanado y detenido en un operativo conjunto de los Juzgados Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado, y del Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, donde se encontraron drogas y la presencia de varios menores de edad.

Los investigadores además explicaron que Cabrera todavía no fijó domicilio legal ante la Justicia para poder ser notificado, y en todo caso detenido de ser necesario, de los avances de las causas en su contra.

En medio de este panorama, también fue denunciado por la dueña de la finca que alquila Cabrera en el Country San Marco de Ingeniero Maschwitz, de Escobar, por destruirle la casa

A negarse a pagar el alquiler. Según denunció Celeste Núñez, dueña del lugar, el youtuber adeuda $1.200.000 de expensas y multas por hacer fiestas clandestinas, ruidos molestos y generar disturbios en el complejo.

Además, sobre sus espaldas recaen 14 diferentes denuncias de parte de sus vecinos. El domingo, la propietaria fue hasta la puerta de su casa acompañada por Crónica TV en el afán de hacer público su reclamo y se desató una ola de violencia en el lugar: el grupo de youtubers que vive en su propiedad -con Cabrera a la cabeza- agredió a los trabajadores del canal y a Núñez, tirándoles agua y pirotecnia.

El hecho quedó televisado. Pero eso no es todo, según trascendió, sobre Cabrera recae una causa por violar el art 205 y 239 en el Juzgado nº1 de San Isidro a cargo de Arroyo Salgado. También otra en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana por violación del art. 205. Ambas son por las fiestas clandestinas que realizó durante la pandemia de coronavirus.

La dueña insiste en su denuncia de que hay menores de edad en su casa y que están en Argentina de forma ilegal. En las últimas horas, Cabrera compartió en las redes sociales una serie de videos que lo mostraban manejando un lujoso auto por una calle, cuando dos supuestos delincuentes se acercan en moto, le disparan a quemarropa y escapan a toda velocidad.