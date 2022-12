“Yo duermo en paz”: el contundente mensaje de Tini para Camila Homs, la ex de De Paul

La vuelta de Tini Stoessel a los escenarios porteños tuvo de todo. Amor, emoción, talento y mucho pero mucho festejo. Es que Rodrigo De Paul estuvo presente en el recital a pocos días de salir campeón del Mundo en Qatar 2022 y el público deliró con su presencia.

Además de subir al escenario, abrazado a su novia, cantar el himno al estilo rock, cantar el Muchachos de la Selección Argentina, besar a su novia y hasta prestarle la medalla de la FIFA, De Paul también aprovechó para hablar con el público y contarle lo que Tini significa en su vida.

“Siempre nos manejamos con buenas intenciones, sin dañar a nadie. Las cosas buenas que nos pasan es porque hemos trabajado mucho. Sean felices que todo llega. Yo hoy soy muy feliz. Amo a Tini, cada día me enseña a ser mejor y no rendirme. Una partecita de lo he logrado se lo debo a ella. Apareció en mi vida para darme mucha luz”, dijo el músico, además de decir que es la mujer de su vida.

Una vez que De Paul se retiró del escenario y ocupó un lugar en la platea, fue el turno de Tini, que le tiró con todo tanto a los que la castigaron por su noviazgo con el mediocampista como a la ex del futbolistas y madre de sus dos hijos, quien lo criticó apenas regresó a Buenos Aires desde Qatar por no tener contacto con los pequeños.

Sin dudarlo, Tini le lanzó el tiro por elevación a Camila Homs sin ningún problema aunque sin nombrarla. “Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza y frustración, y lo pone en otra persona para hacerte sentir mal. Pero uno tiene que verse uno mismo, yo literalmente duermo todas las noches en paz. Que los envidiosos se vayan pal’ carajo”, aseguró la artista.

Luego del show, Tini y Rodrigo se reencontraron en el camarín junto a los familiares de su novio. Feliz por haberla visto brillar en el escenario, De Paul publicó una foto en Instagram y le escribió el siguiente mensaje: “Te admiro. Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la número uno. Seguí brillando que no tenés techo. Te amo con todo mi corazón”. Ella le contestó: “¡Que momento tan lindo! Yo también te admiro y amo Rodrigo. Gracias por estar, me hacés muy feliz”.