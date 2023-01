"Yo hago ravioles, ella hace ravioles": la guerra "copy paste" entre Wanda y La China Suárez

¿Qué le pasa a Wanda Nara? Esa es la pregunta que cientos de internautas se hacen en este momento, luego de que la mediática protagonizara su propia versión de Esperando la carroza, aquella comedia protagonizada por Antonio Gasalla, Luis Brandoni, Betiana Blum y la gran China Zorrilla, la cual inmortalizó la frase: “Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles”.

Bueno, esta memorable escena podría compararse sin ninguna duda al insólito cruce 2.0 que mantiene la mayor de las hermanas Nara con su más reciente y última rival: Eugenia La China Suárez. Todo comenzó días atrás, cuando Wanda se tiñó el pelo a castaño oscuro y abandonó el team de las rubias. ¿Lo llamativo? días después la que se tiñó y pasó a ser rubia fue La China. Un simple cambio de look que desató una guerra en las redes sociales.

Y es que la empresaria no tardó ni una hora en disparar contra la ex Casi Ángeles con un contundente mensaje en las redes sociales. "Buenos Aires, digo nuevos Aires. Mi color natural para un proyecto tan lindo, cambia todo cambia" escribió Wanda en una foto que cosechó más de 500 mil Me Gusta. "Se viene Wanda morocha", le comentó su estilista y amigo, Kennys Palacios, con tres emojis de fueguitos.

Luego, sin fueguitos y sin nombrar directamente a la novia de Rusherking, disparó: "Seguí insistiendo Trancu, Yo ya juego otra liga, si querés ser su Wanda Nara, llámame que te enseño. Con tanto privadito perdés solo la dignidad, mami". Pocas horas después, la China mostró la intimidad de su domingo: publicó una instantánea donde se la podía ver recostada, luciendo una bikini y con una gorra haciendo juego.

En ese momento, Wanda tuvo su revancha y en cuestión de minutos subió una foto idéntica: se mostró con una bikini fucsia en la misma posición que la China. Y claro está, los seguidores de ambas no tardaron en notar que ambas estaban copiándose sus publicaciones en las redes sociales. “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”, “Todo le copias a la China increíble”, “La diosa de la China sube foto y esta otra sube lo mismo, jajaja” y “Wan y China, separadas al nacer…”, expresaron a pura ironía algunos internautas. Pero la gota que rebalsó el vaso fue sin duda la última publicación que hizo la ex ATAV y que la ex de Maxi López no dudó en copiar.

La mamá de Rufina, Magnolia y Amancio subió una postal desde la playa, con una bikini de color negro y una gorra con un estampado de bulldog inglés. ¿Y Wanda? La mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella publicó una foto con una bikini, también de color negro, y una gorra idéntica, por no decir la misma, que la actriz. La única diferencia fue el estampado: mientras que La China optó por una raza de perro, la modelo y empresaria prefirió la imagen de un león en un claro guiño a Mauro Icardi, ya que es el mismo animal que el futbolista tiene tatuado en su pecho.

La polémica entre Wanda, Mauro Icardi y la ex Casi Ángeles encabezó las portadas de los principales diarios del mundo y estuvo en boca de todos durante más de seis meses. De hecho, hasta generó daños colaterales y causó que Zaira Nara se distanciara del papá de sus hijos. En un muy breve resumen, el delantero rosarino había mantenido un encuentro amoroso con la actriz -hoy en pareja de Rusherking- en París (Francia).

En ese momento, Wanda se encontraba junto con su hermana en Milán (Italia). Si bien la información ya se sabía porque hasta a la propia Wanda le había llegado un mail anónimo contando detalles sobre aquel fin de semana del 25 y 26 de septiembre, más tarde se supo que el futbolista había ido al lujoso hotel Le Royal Monceau junto a su cuñado, Jakob von Plessen -pareja de Zaira-, quien debió dormir en el auto mientras lo esperaba.

Durante ese lapso, también circularon varios chats entre Mauro y La China que hicieron que su matrimonio pendiese de un hilo. Aquel drama inició con el delantero cerrando su cuenta de Instagram y dejando de seguir a la mamá de sus hijas, algo que ocurrió en varias oportunidades desde entonces.