“Yo le decía que iba a cambiar”: el día que la China se arrodilló y le rogó a Cabré que no la dejara

“Me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'”, reveló Eugenia la China Suárez respecto a su separación con Nicolás Cabré. Según su relato, el padre de su hija Rufina la dejó porque al ser celoso no se bancaba la forma en la que ella vivía.

La China pasó por Un fernet con Grego, conducido por Grego Rossello, y reveló que una ex pareja suya la intentó dejar, y ella ante la situación se angustió, y bajo la desesperación trató de evitarlo: “Me decía 'te amo, me encantas pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe destacar que si bien la actriz no constató el nombre del hombre en cuestión, dos más dos es cuatro y cuatro dos son seis. "Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de la libertad de estar con 20 personas a la vez".

Su relato condujo directamente al año 2013, cuando la pareja se separa abruptamente tras el nacimiento de Rufina, la hija que tienen en común. No obstante, en ese entonces parecía un final más que anunciado, debido a la forma en la que comenzaron a salir.

Ella, en pareja con Nacho Viale. Cabré casado con Eugenia Tobal. En el 2012, mientras se grababa la tira Los Únicos, emitida por El Trece, ambos se conocieron y comenzaron una relación clandestina. Sus respectivas relaciones se enteraron de esto, y nada salió bien.

Por un lado, el nieto de Mirtha Legrand se encargó no solo de cortar todo vínculo con ella, sino también de negarle los almuerzos más importantes de la televisión, y varias ficciones de dicha productora. Respecto a Tobal, tuvo que atravesar lo que aparentó ser el peor momento de su vida.

“Cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar. Fue muy cag…, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?”, afirmó la China.

Por último, la actriz expresó: "Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez". No obstante, a pocas semanas de terminar su relación con Rusherking, expresó que solo sus amigos más cercanos saben por quién lloró y a quien le rogó por segunda vez. Más allá de eso, no reveló el nombre del mismo.