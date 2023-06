“Yo sigo porque no soy traidora”: estalló la interna en LAM tras las salidas de dos panelistas

Hasta no hace mucho, en medio de la escandalosa separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey que la tuvo como protagonista, Estefi Berardi afirmaba: "(Yanina Latorre) Se obsesiona con una compañera y no para de tratarla mal hasta que se van y las deja sin laburo". Y el tiempo, al parecer, le terminó dando la razón a ella y a tantas otras que acusaron a la mujer de Diego Latorre de “maltratadora” y de dejar a sus pares mujeres sin trabajo.

Resulta que este fin de semana se dio a conocer que LAM, ciclo que se emite por la pantalla de América, perderá a dos de sus panelistas: Estefi Berardi y Andrea Taboada contaron que se alejan del ciclo que conduce Ángel De Brito y las miradas no tardaron en posarse en Yanina Latorre, con quien ambas mantienen un histórico enfrentamiento. “Amores sigo en ‘LAM’ porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie", señaló Yanina en sus redes sociales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

E intentando torcer la historia, la panelista estrella de De Brito resaltó que "generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo”. “Ya sé que están esperando a que hable, no tengo nada que decir... me enteré por los posteos, yo estaba en una cena ayer a la noche. (...) Me empezaron a escribir Calabró, Laura Ufbal, Lourdes (Sánchez), el país... Se armó un quilombo”, agregó. Y completó: “No tengo nada que decir, hoy me dedico a averiguar”.

En ese sentido, el propio conductor de LAM cortó por lo sano y aseguró que las modificaciones están directamente ligadas a los cambios anuales que se hacen en su equipo. “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en ‘LAM’, pero como (paradójicamente) se filtró; lo confirmo. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos”, dijo.

Y sobre las versiones que señalan a Yanina como la "verdugo" de sus compañeras, aclaró: “Yanina es la mejor panelista, pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía, pero Yanina padeció a varias como Graciela Alfano, Nancy Pazos Viviana Colmenero y Cinthia Fernández. No tiene ningún tipo de poder ni influencia”, sentenció el conductor de América, intentando despejar cualquier tipo de dudas.

La primera en anunciar su salida del programa fue Andrea Taboada, quien a través de las redes sociales dejó entrever que no se trató de una decisión personal. “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente, le agradezco a todos mis compañeros”. Además, hizo una distinción especial para el conductor del ciclo y a la productora: “A Ángel de Brito y Mandarina Televisión”. “Los voy a extrañar siempre”, concluyó.

La otra salida fue la que despertó un gran número de sospechas y crítucas para con Yanina. Y es que Estefi Berardi, cuestionada en las redes sociales por su falta de veracidad a la hora de contar alguna información, también reveló que a fin de mes dejará su lugar en LAM. “Venía sintiendo que era momento de otra cosa, se vienen otros desafíos”, explicó.

Y agregó: “Me sorprendió mucho la noticia (de la salida de Andrea), yo no tenía ni idea. Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo con Ángel, nadie me despidió. Estoy supercontenta y muy agradecida por todo lo lindo que me dio el programa. (LAM) Me cambió la vida. Creo que nunca tuve tantas propuestas como estos años, gracias a que Ángel me puso en ese lugar. Aprendí tanto laburando al lado de él que me voy siendo una mejor persona”, cerró Berardi.

Una historia que se repite

Esta historia ya sucedió hace un tiempo. Pero en lugar de Berardi estaba Nancy Pazos y con Ana Rosenfeld. Ambas se enfrentaron a Yanina y terminaron fuera del programa y enfrentadas a Ángel. Pero antes, LAM hizo su negocio: la pelea entre mujeres. Sucedió cuando el programa todavía era parte de la grilla de El Trece. Por entonces, Pazos se enfrentó con todas y cada una de sus compañeras. Tanto por sus posturas políticas, su comportamiento en el día a día y sus opiniones sobre el mundo de la farándula, Nancy siempre se enfrentaba con alguien. Aunque sus enemigas predilectas fueron Yanina y otra amiga del conductor, Cinthia Fernández.

Años después de su renuncia a LAM, De Brito protagonizó una pelea pública con Nancy. Tras un ida y vuelta en Twitter, el conductor le tiró: “No das rating. Te rajé por pésima compañera. No dejaste nada". En mayo de 2022, otra renuncia sacudió al programa de chimentos: la de Ana Rosenfeld. La primera pelea entre Latorre y Rosenfeld fue el jueves 30 de marzo de ese año, a semanas del inicio del programa en América. En un cruce de opiniones, Rosenfeld le pidió que dejará hablar al resto de sus compañeras. Yanina la miró desafiante y lanzó al aire una amenaza: “Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer”. Cumplió.

Aquel fin de semana, la panelista inició una campaña de desprestigio contra la letrada en redes sociales. La mayoría pensaba que se trataba de una estrategia de la producción de LAM para levantar el alicaído rating de aquellos días. Por eso, utilizaban un clásico del envío de De Brito: la pelea entre mujeres. Pero esta vez todo iba más allá.

Desde un vivo en Instagram, Yanina destrozó a Ana. “No me gusta la abogada panelista. Punto uno; no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura. Nosotros en LAM somos un equipo que trabaja con mucha gente, no somos solamente un conductor y seis panelistas, como ella que es una ignorante con lo que escribió. Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores".

Y siguió: “La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí, hacen el programa y se los trata con respeto. Hay pibes que están siete horas en la oficina preparando el programa, no les decís ‘nena’ y ‘nene’. Eso es lo que me empezó a cagar, el destrato que tiene con la gente fuera de cámara y que se cree Susana Giménez; hace cinco minutos que estás trabajando de panelista”.

Otras panelistas que dejaron el ciclo también tuvieron duros enfrentamientos con Latorre como Karina Iavicoli y Nequi Galotti. Por entonces, la viuda de Bartolomé Mitre había dicho: “Estoy con una licencia, es por unos días, me tengo que dedicar un poco a cuestiones privadas y a mi familia. Mi entorno necesita más tiempo de mí". El maltrato fue tal que jamás volvió al programa.