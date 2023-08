"Yo tengo códigos, ella me hizo creer que...": Zaira fulminó a Paula pero aún la "quiere con el alma"

El fin de la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres, podría abrir la puerta de la reconciliación de la modelo con Paula Chaves, aunque esto no parece estar en los planes de la pareja de Pedro Alfonso. Ellas están peleadas desde que la hermana de Wanda comenzó a salir con el polista, quien había sido novio de su amiga 13 años atrás, y eso dividió su relación. Ahora Zaira se refirió a la definición que dio Chaves en su Instagram, cuando un fánatico le preguntó al respecto y ella aseguró que sus "caminos no están más en la misma sintonía".

"Para mí son mi familia. Filipa es mi ahijada, y dudo que por una circunstancia deje de serlo y yo nunca más la vea. Para mí es una persona que... yo acepté eso (el madrinazgo) como una responsabilidad, más allá de que seamos vecinas y compartamos un montón de momentos parecidos que hoy no", afirmó Zaira ante las cámaras de LAM. "Hoy lo tomo como que es un momento de su vida en el que quizás no se siente que está a la par de la mía. Pero ojalá que eso con el tiempo lo pueda cambiar", agregó.

La menor de las Nara explicó que desde su perspectiva en particular, no le importa en qué situación o momento están sus amistades en relación al que transita actualmente. "La realidad es que tengo un montón de amigas que justo también están transitando separaciones. Hay una que está bien, hay otra que está mal, hay otra que está recontra casada y yo salgo con ella y su marido todos juntos. Es muy difícil que las amistades todo el tiempo estén pasando por la misma sintonía. No tiene que ver con los tiempos que uno pasa. Las amistades traspasan eso", opinó.

La declaración de la modelo evidenció el reproche que hace al enojo de su amiga, por haber estado involucrada afectivamente con su ex pareja. Aunque esto no empañó para nada el sentimiento que todavía la envuelve para con quien compartió todo el proceso de hacerse madres juntas. "Desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro lo amo, a Paula la amo con toda mi alma, a los chicos ni hablar. Pero también entiendo que si hay alguien que se siente molesto con la situación se aleje", aceptó.

Esta posición contemplativa y autocrítica de Zaira no quiere decir que ella esté completamente arrepentida de lo que sucedió con el polista. Al menos eso se vio cuando respondió a la pregunta del cronista que quiso saber si el hecho de que ya no esté más con "la persona que había provocado el enojo" podría ayudar a la reconciliación.

"Me parece muy grave decir que una persona había provocado el enojo, porque ella tiene una familia recontra constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años había estado con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella", aseguró Zaira. "Yo tengo ciertos códigos que si una amiga me dice: 'boluda, para mí cero, dale para adelante', yo le doy para adelante. Donde me dice: 'Para ahí no mires', no miro", añadió.

En ese momento de la entrevista fue que se dio la confesión acerca de que, antes de comenzar a salir con Pieres, se lo preguntó a Chaves. "Nadie sabía que yo había respondido un mensaje y a la única que se lo pregunté fue a ella", reveló Nara. "También si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no es como me habían dicho que iba a ser", sumó.

"A mi me importan mucho mis amistades, para mí no es que voy por la vida perdiendo amigas como si nada o si algo me molesta digo: 'Chau'. Más allá de todo esto, me parece que por respeto a Pepe (Pedro), que yo lo adoro y para mí realmente es parte de mi familia, no hay que hacer un mundo de algo que pasó hace 13 años, ¿entendés? Hoy mi prioridad son ellos como familia. Yo puedo frenarme de conocer a una persona, porque para mí no fluye como yo creí que iba a fluir", reconoció Zaira.

La separación puede haber acercado un poco las cosas, aunque no es lo que manifestó Chaves en las respuestas que dio en Instagram sobre si nunca más se hablaron con Zaira. "La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona. Está todo bien. Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía", había respondido Paula.

El tiempo todo lo cura y todo lo mata. Habrá que ver de qué lado cae la moneda esta vez, porque por el momento, más allá de las señales positivas de Zaira, del lado Chaves todavía imperan el desdén y el rencor.