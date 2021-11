Zaira apoyó a Wanda por la nota contra la China y negó estar en crisis con su pareja

El tiempo para Wanda Nara y Mauro Icardi, afortunadamente, trajo alivio a sus vidas después del escándalo que se generó cuando la mediática se enteró que su marido la había engañado con Eugenia la China Suárez mientras ella estaba de viaje con su hermana en Italia.

De hecho, tras haberse enojado mucho y hasta haberle pedido el divorcio a su esposo, finalmente Wanda pensó mejor las cosas, y decidió perdonar al futbolista y darle una nueva oportunidad a la familia que ambos armaron durante los últimos casi 10 años. Ya mucho más tranquila, Nara además decidió hablar en exclusiva con Susana Giménez en una nota donde reveló algunos detalles acerca de cómo se enteró el affaire, de la llamada que luego le hizo a la actriz para preguntarle por su marido, y del diálogo profundo y sincero que mantuvo con Mauro cuando él le pidió perdón.

Si bien hasta ahora por su parte Zaira Nara mantuvo el silencio, lo cierto es que la modelo también está involucrada en el Wanda Gate, ya que fue su pareja y padre de sus hijos quien ayudó al delantero del París Saint Germain a llevar a cabo el encuentro con la China en un hotel de París.

Al parecer, mientras las hermanas estaban de viaje en Italia, Jakob Von Plessen acompañó a Icardi hasta el hotel, y lo esperó en un auto hasta que saliera, para que las cámaras de seguridad de la casa no mostraran que el jugador volvía a la casa solo y más tarde del horario habitual.

Aunque de eso Zaira nunca se hizo cargo, y de hecho seguramente nunca lo confirme públicamente, este jueves presentó su línea de ropa deportiva, y allí la conductora fue consultada por la prensa sobre el conflicto que tanto afectó a su familia y a la de su hermana.

"Yo me hago más problema que el resto. Parece que no pero sinceramente hablando me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora estoy mucho más tranquila porque veo que todos están bien y me pone muy feliz. Siento que ya se acomodaron las cosas y pasó", confesó en diálogo con Intrusos ahora un poco más tranquila.

En cuanto a la entrevista que brindó Wanda con Giménez, Zaira dijo que le pareció que su hermana actuó de forma "muy prudente" y que se la vio súper sincera a la hora de responder. "Fue una charla de dos amigas dejando de lado el rencor, si bien pasó poco tiempo fue muy bien. Es difícil decir qué haría uno en una situación así. Ni cómo actuaría ni qué diría. No tengo ni idea. Ahora con el diario del lunes te digo que estuvo bien", comentó.

Ocurre que este comentario no es tan inocente ni objetivo como parece, ya que Zaira era bastante cercana a la China Suárez antes del escándalo, porque Paula Chaves, íntima amiga suya, solía tener una muy buena relación con la actriz. Por eso, Zaira y hasta la propia Wanda conocían a la ex de Benjamín Vicuña, y todo explotó por los aires cuando se enteraron de la infidelidad.

Finalmente, consultada acerca de si está en crisis con su pareja por el apoyo a Icardi, la modelo desmintió que existiera cualquier conflicto entre ambos. "Estamos bárbaro y no quiero involucrame en el tema porque no soy protagonista ni quiero hacerme cargo. Ni decir nada de algo que no tengo nada que ver", cerró.