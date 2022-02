Zaira, Jakob y el "operativo todo bien", tras los fuertes rumores de separación por el Icardi-Gate

La versión de que Zaira Nara y su marido, Jakob Von Plessen, estaban nuevamente en crisis, surgió ayer luego de los llamativos movimientos que la modelo hizo en su cuenta de Instagram. Mientras que la modelo se llamó a silencio, fue el padre de sus dos hijos el que orquestó un "operativo desmentida" a través de su cuenta de Instagram para silenciar todas las especulaciones y rumores. ¿El dato? Zaira y su madre, Nora Colosino, salieron al instante a validarlo.

Todo comenzó con un posteo del periodista Guido Záffora a través de las redes sociales haciendo alusión a que los padres de Malaika y Viggo le pusieron punto final a la relación, después de la presunta participación que el empresario turístico habría tenido para cubrir el encuentro entre Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez en París en septiembre del año pasado.

Los rumores de crisis comenzaron días después de que la propia Wanda hiciera pública la infidelidad de su marido con la ex Argentina, tierra de amor y venganza. Con el correr de las horas, las hermanas habrían descubierto el accionar cómplice de la pareja de Zaira, quien a diferencia de su hermana se mostró muy crítica a la hora de perdonar una infidelidad o mentiras en su relación.

Sin embargo, no fue hasta que Záffora publicó la información de que se habrían separado que Von Plessen decidió tomar cartas en el asunto y aclarar los tantos a través de un posteo de Instagram en el que compartió una foto junto a Zaira, acompañada por emojis de corazones.

De acuerdo a lo consignado por el periodista, la modelo pasó el fin de semana en un hotel con amigas, una suerte de fin de semana de "soltera" junto a Paula Chaves y Mery del Cerro. Un dato no menor es que ya a principios de enero, Ana Rosenfeld -abogada y amiga de las Nara- había hablado del rol de Jakob en la cita de Icardi y la China en París: “No es bueno tener un cómplice porque estás involucrando a más personas en una situación”. Y sobre el enojo de Zaira porque su marido habría esperado en un auto fuera del hotel a Icardi, señaló: “Si se enojó o no, no lo sé. Entiendo que no le debe haber gustado nada que lo haya apañado”.