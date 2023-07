Zaira Nara habló sobre el estado de Wanda: “Vengo a acompañar en medio de esta incertidumbre”

Hasta hace pocas horas, Zaira Nara disfrutaba de unas vacaciones magníficas. Pero el placer se convirtió en una pesadilla. Mientras descansaba en Ibiza, en España, la modelo se enteró que su hermana Wanda sufría graves problemas de salud y había sido internada de urgencia. Mientras tanto, un montón de rumores comenzaban a inundar los medios y Jorge Lanata lanzaba una barbaridad al aire. Por eso, decidió volver a Argentina lo antes posible.

Por eso, horas antes de que la propia Wanda blanqueara lo que siente por estas horas en un posteo de redes sociales, Zaira le dijo a los noteros que la esperaban en el Aeropuerto de Ezeiza: “Vengo a acompañar, en esta incertidumbre que hay que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien”. Y sumó: “Voy a ocupar el rol que mi hermana quieren que ocupe. Ella está bien”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al ser consultada sobre el estrepitoso fin de su viaje a Europa y la llegada al país de su ex cuñado y padre de sus sobrinos, Maxi López, Zaira dijo: “Sí, yo sabía, está todo bien, bancando todos juntos. Hay un montón de chicos y se dijeron un montón de cosas de más, realmente son cosas de más”.

Por su parte, y luego de las palabras de Jorge Lanata, quien aseguró que Wanda sufre “leucemia” aunque nunca fue confirmado por la propia protagonista, Zaira afirmó: “Está bueno que estos casos cada uno se ponga en el lugar del otro. Pensar qué le gustaría que pase frente a una situación en la que a un familiar le pase algo. Es el momento clave para ver cada uno que haría en una situación así”. Y eligió el silencio: “No hablo más del tema, me pare a hablarle porque vinieron hasta acá. No hablo más del tema, gracias”.

Por su parte, Wanda escribió en su cuenta de Instagram: "Buenos días a todos.Acá estoy después de unos días que necesité para mí y quiero contarles un poco lo que pasó. El miércoles decidí por mi cuenta realizarme un análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien”.

Luego de hacer alusión a la internación en Los Arcos, la conductora se refirió a su posterior estadía en Fundaleu. "El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", indicó.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio", disparó, en clara alusión a Lanata.

"Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano, y sobre todo con mis tiempos", lanzó. Por último, Wanda anticipó cómo manejará a partir de ahora toda la información vinculada a su salud: "Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos".