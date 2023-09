Zaira Nara pisó el palito y quedó expuesta por la pareja de su papá en vivo

El rol potenciador de los conflictos que tiene el Bailando 2023, impactó de lleno en la familia Nara. Esta vez, Alicia Barbasola, la pareja de Andrés, acusó a Zaira de haberla corrido del programa para evitar el cruce con ella. La bronca viene de los días en los que se expuso públicamente que Wanda estaba pasando un mal momento de salud y se dieron filtraciones al respecto.

"Estoy triste, muy angustiada", reconoció Barbasola al aire en LAM, al tiempo que sumó: "El lunes, invitada por la producción, fui al programa en vivo. Y después me dijeron que me quede para el programa grabado. Pero que después del miércoles que no vaya y que vuelva la semana siguiente".

"Termina el programa, me voy al baño para cambiarme para la grabación, vuelvo al piso. Y se acerca de nuevo la productora que me había hablado antes y me dice: ‘Te tenés que ir, por pedido de Zaira te tenés que ir del piso’", continuó la pareja del padre de Wanda. "Para evitar cualquier situación, me fui. Y dije que volvía el miércoles. Y me dicen que no, me dijeron que estoy prohibida toda la semana", expuso.

El relato de Barbasola no se quedó allí, ya que enseguida de que le pidieran que se retire volvieron a insistir con mucho más énfasis, aún ante el pedido de ella de que la dejen esperar dentro de los estudios de América TV.

"Salgo y me quedo en el pasillo donde están los baños. Y el de seguridad me dice: ‘Vamos, vamos, te tenés que ir’. Yo le pedí que por favor me esperaba que me pasaran a buscar. Eran casi la 1 de la mañana, pedí que me dejaran esperar en el lugar. Me quedé ahí esperando. Y al rato vienen tres de seguridad diciéndome: ‘Vamos, vamos, afuera, tenemos una orden de arriba'", señaló la mujer.

Lo cierto es que enseguida sacaron al aire una entrevista que le habían hecho a Zaira, quien desmintió la versión y negó las acusaciones en su contra: "No es verdad. Sí sé que hay un montón de gente que está trabajando acá, y para mi venir acá es un trabajo también. Si bien me encanta estar en el Bailando, en el streaming y todo, para mi es un trabajo y no soy de poner pretensiones de ese tipo. Ni tampoco soy de sacarle el trabajo a nadie, menos a mi papá, si es que le sirve para algo venir acá", afirmó.

"La verdad que de cinco días de la semana preferiría que el único que vengo, no haya un encuentro así, pero porque soy más de resolver las cosas en privado. Y si hay algo que charlar, me parece que no es el lugar", explicó Zaira, tras negar las acusaciones de Barbasola. Sin embargo, luego ofreció una versión que avaló lo dicho por la pareja de su padre.

"Sí, obvio que preferiría que no sea acá y no lo pedí. Pero si alguien de mi entorno lo pidió, que no creo porque yo no se lo expresé a nadie, no sería errado. Se cae de maduro que a mi no me saldría una situación cómoda ponerme a charlar acá", reconoció Zaira. "Es un tema que me parece que yo prefiero resolverlo en privado", agregó.

Luego de que en LAM volvieran al piso con la presencia de Barbasola, esta volvió a apuntar a que la versión que da Zaira es completamente falsa. "Yo siempre fui con la verdad con las cosas que dije, nunca mentí. Yo perdono porque no quiero cargar con estas cosas", rechazó. "Se decía que yo empecé una campaña para estar en el Bailando a partir de la enfermedad de Wanda, y no es así. La última vez que fui al Debate del Bailando dije que no quiero conflictos con nadie. Pero esta familia viene con conflictos desde hace mucho tiempo", lamentó.