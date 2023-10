Zaira renunció al Bailando tras una terrible acusación de Coti Romero: "Está acá porque chupa..."

El Bailando por un sueño no cumplió con las expectativas que se esperaban y todos los días recluta un nuevo problema. En principio, los mayores inconvenientes estuvieron a la vista: la pista quedó chica, el dinero para el vestuario de los participantes y la puesta en escena es escaso, para un buen rating se debe rascar el fondo de la olla y como si fuera poco, en un mes ya se dieron de baja tres personas distintas.

Desde que se anunció que el programa que conduce Marcelo Tinelli hace más de dos décadas llegaría al canal América, pusieron mucho énfasis para que eso funcione pero nada salió como esperaba. No sólo que muchas personas fueron despedidas, sino que los sueldos son ultra bajos y el programa quedó demasiado viejo para lo que representa hoy la televisión argentina.

Es que más allá de lo escasez para generar el show porque los presupuestos no alcanzan, también hay un factor clave que hace que exista el problema del bajo rating, por lo cual el programa no funciona, y es que al día de hoy, siguen apostando a las peleas entre las participantes mujeres como algo novedoso que atrae miradas. Spoiler alert: atrasan.

Pocas semanas atrás se confirmó la renuncia de Noelia Pompa, quien supo ser bicampeona del certamen, por una problemática en cuanto a su ciudadanía, debido a que vive en España y debe regresar en lo pronto para poder establecerse en el país sin ningún tipo de problemas. Para eso, la reemplazará Tuli Acosta, la famosa streamer conocida también por ser pareja de Lit Killah, que entrará como una futura promesa para captar la atención de los jóvenes.

Además de ella, en las últimas horas se dio a conocer que el big show sufrirá otra notable baja que es la de Flor Vigna. La bailarina, y ahora cantante, dejará el certamen de baile porque al estar ahí, entiende que deja de lado su verdadera pasión que es el camino en su nueva y reciente carrera musical. Por el momento, no se confirmó su reemplazo pero probablemente irán en busca de alguien con mucha llegada como lo es Acosta.

Sin embargo, aquellas dos no son las únicas bajas que sufrió por ahora el programa que conduce Tinelli. En la mañana del jueves, Zaira Nara, que formaba parte del Streaming del Bailando, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que no volverá a estar presente debido a que en la emisión del día anterior se dijeron palabras “dañinas” que la “hirieron profundamente.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa ‘Bailando por un sueño’. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, escribió.

¿Qué fue lo que pasó? En el Bailando buscan aplicar y volver a los viejos tiempos para generar un poco más de contenido y para ello, recurren a lo más básico de la antigua televisión: la pelea entre mujeres. Y eso mismo se da en un momento en que la mayoría de las mujeres prefiere no mostrar una guerra en cámara y más bien resolverlo en un ámbito privado para dejar de exponer y alimentar cosas obscenas.

Aun así, en el Bailando todo aquello no lo tienen en cuenta y apuestan a aplicar la guerra mediática entre las mujeres a propósito para rascar el fondo de la olla y sumar unos puntos más de rating. Ya se vio entre Juliana Díaz y Mónica Farro, o entre Constanza Romero y Lourdes Sánchez y ahora nuevamente la ex Gran Hermano se calzó aquel traje de pelea y no sólo cruzó a Charlotte Caniggia sino que a la par disparó con Zaira y Wanda Nara, lo que produjo la inmediata renuncia de la modelo.

Mientras la hermana de Alex Caniggia se encontraba en la pista, “Coti” pidió hablar desde la cabina del streaming para demostrar, según sus palabras, que no es ninguna “falsa” y puso entre la espada y la pared a Charlotte, avisándole que la iba a deschavar delante de todos sobre sus dichos sobre las hermanas Nara.

“Te voy a quemar contando ahora, lo que me dijiste ese día que me pediste a mí que lo diga. O sea que vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira, y me lo dijiste a mí para que lo diga aunque yo te dije que no lo puedo decir”, comenzó diciendo la oriunda de Corrientes para sacarse todo el peso de encima de la tremenda frase que lanzaría después.

“Vos dijiste que Wanda y Zaira, las dos están acá por chupar pitos”, lanzó y sumó: “Y me pidió a mí que lo diga porque ella me dijo que yo decía todo y no me callaba”. Automáticamente quienes estaban presentes en la cabina del streaming comenzaron a reírse, a la par también lo hizo Tinelli, que simuló taparse la cara con su traje, los jurados quedaron sorprendidos y nadie más acotó sobre si lo dicho estaba bien o mal.

Asimismo, el conductor le consultó a la hija del Pájaro Caniggia si realmente había hecho ese comentario sobre la llegada a los medios de Wanda y de Zaira y sin ningún tipo de problemas ni pelos en la lengua, disparó: “Sí, obvio. Son buena gente, pero bueno…”. Y logró, nuevamente, la gracia de todos los que estaban en la pista, lo que le pareció “dañino” a la modelo y que hizo que horas después de aquello, presente su renuncia definitiva a la participación del programa.