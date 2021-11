Zaira rompió el silencio y habló de la infidelidad de Icardi a Wanda: "Me hace mal"

Después del escándalo del Wanda Gate, donde se conoció públicamente que Mauro Icardi engañó a su mujer Wanda Nara con la actriz Eugenia La China Suárez, las cosas no quedaron solo ahí. Es que luego surgió el rumor de que quien había sido el cómplice del futbolista había sido nada más y nada menos que Jakob von Plessen, el marido de Zaira.

Sucede que, según contó el propio deportista, tras acordar una cita con la China en un hotel de parís, quien le hizo de guardia esperándolo en un auto a la salida del lugar fue su cuñado, en una noche en que las hermanas habían viajado a Milán.

De invitada en el programa “No es tan tarde” (Telefe), conducido por Germán Paoloski, finalmente la modelo rompió el silencio, y además de hablar de su hermana, también contó cómo es actualmente la relación con su pareja.

Medio en chiste, pero también medio en verdad, el periodista le preguntó a Zaira cómo estaba y cómo llevaba adelante toda la situación que habían atravesado como familia. “Yo no tengo nada que ver. Me preguntan por la calle, te juro. Me dicen ‘yo soy wandagate' y no se qué más. Y yo estoy como ‘no me digan nada que me hace mal' ", reveló la morocha.

Aunque al principio intentó tomarlo con gracia, después se puso seria e intento hablar con más tranquilidad, momento en el que se sinceró y dijo que no la pasó nada bien con todo el lío que se armó. "Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco", sostuvo.

Además, dijo que con su hermana tienen una relación súper cercana, y que por eso Wanda "se abusa". "Soy muy consejera pero no me da pelota. ¡Es totalmente en vano!”, dijo, y agregó: “Cuando vos sabés lo que querés hacer pero no estás tan decidido, cuando escuchás al otro que te dice otra cosa, decís ‘no, eso no lo hago ni loca, voy con lo que yo tenía pensado hacer’, y eso es lo que le pasa a Wanda”, reveló sobre la rubia.

Luego, ya un poco más relajada, también se animó a contar detalles de la relación que tiene con su pareja. "Nosotros no estamos casados. Una vez que tenés hijos, chau. ¡No te casás más! No me parece hacerlo por los hijos. Si te casás, tiene que ser por la pareja, por el amor de la pareja, no porque ‘me lo pidió la nena' ", explicó.

Además, Paolosky le preguntó si sigue tan enamorada de Jakob von Plessen como el primer día, y ella reveló que en realidad lo ama mucho más. "Más que el primer día porque el primer día no me enamoré", confesó por último.