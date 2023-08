Zaira se pudrió y terminó de aniquilar a Andrés Nara: la feroz interna familiar sigue en Turquía

Paso menos de un mes desde que el ingreso de Wanda Nara a la clínica Los Arcos del barrio de Palermo conmocionó por completo al mundo del espectáculo. El hasta ahora reservado diagnóstico que recibió la ex conductora de MasterChef no sólo generó revuelo en la farándula, sino que terminó de dinamitar el delicado vínculo que la empresaria mantiene con su cada vez más mediático padre, Andrés.

Las diferencias entre ambos son públicas y ninguno las oculta. El vínculo entre padre e hija se rompió hace más de diez años cuando Wanda se separó de Maxi López y rehizo su vida con Mauro Icardi. Ni el nacimiento de Francesca e Isabella (a quienes Andrés recién conoció en diciembre del año pasado) logró aplacar las aguas. En las últimas semanas, Zaira Nara, la única que todavía intentaba mantener cierto vínculo con su padre, se cansó y terminó por cortar todo tipo de vínculo.

Consultada por el presente de salud de su hermana, en especial después de que la propia empresaria reconociera que sentía el peso de tener que ser el sostén emocional de toda su familia, la modelo fue contundente: "Mi mamá, su marido y yo estamos para bancarla y apoyarla, no para que ella se preocupe por nosotros". ¿Teléfono para Andrés? Claro que sí.

La interna de los Nara está al rojo vivo. A los filosos chats de Nora Colosimo, madre de las mediáticas hermanitas, en los que aseguraba que su hija mayor le tenía miedo al padre de sus hijas; se le sumó también el desaire de la propia Zaira, quien no tembló a la hora de eliminarlo de la lista de quienes apoyan y contienen a la empresaria en este difícil momento.

"Estamos bien, viviéndolo un poco más tranquilamente. Cuando hay una primera noticia, en un tema de salud, uno se asusta. Pero cuando vas entrando en tema, se va alivianando un poco todo lo que es el primer shock", reconoció Zaira en diálogo con Implacanles.

La modelo también recordó que se encontraba de vacaciones junto a sus hijo sen Ibiza al momento de recibir el doloroso llamado de su hermana. "Todos nos preocupamos. Yo estaba de viaje y me tomé el primer avión para estar acá con ella. Más que nada por la incertidumbre de no saaber y por lo que uno escuchaba de afuera, porque ella no tenía mucha información", relató, en clara alusión a Jorge Lanata, el periodista que a sólo dos días de los primeros estudios confirmó la enfermedad que presuntamente estaría atravesando la conductora.

"Para mí es un baldazo de agua fría. Es una situación que uno no sabe cómo llevar. Siempre hay cosas peores, pero uno no espera que una noticia fea le llegue a alguien tan cercano. Pero ella está bien y va a estar muy bien", cerró la modelo.