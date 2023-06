Zulma Faiad habló de la feroz guerra por la herencia de su ex: "El odio de mi hija me da miedo"

A comienzos de mayo estalló la feroz interna familiar entre Zulma Faiad y sus hijas, Eleonora y Daniela, tras el fallecimiento de Daniel Guerrero, quien murió a causa de una embolia pulmonar provocada por el COVID. Cuando el actor falleció, dejó un testamento manuscrito para el reparto de sus bienes que favorecería en mayor medida a una de sus descendientes, Eleonora, en detrimento de Daniela, algo que Faiad habría apoyado desde el comienzo.

En ese contexto, Daniela había hablado con América TV y sostuvo que "no hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo". "Si no estás del lado de ella, no va a haber vínculo posible con nadie. Mi mamá es una persona destructiva, se maneja de esa forma y divide a sus hijas. Yo a mi hermana la amo, pero en este momento lo que siento es mucha tristeza y no puedo hablar objetivamente porque no creo que esté bien su cabeza”, había dicho.

Lo cierto es que Zulma volvió a tomar la palabra y advirtió que el "odio" de su hija le da "miedo". “Mi intención fue tener una familia, la tuve y la tengo, pero lamento que Eleonora esté pasando por lo que está pasando porque las cosas que está recibiendo le hacen daño. Cuando hay mentira, calumnia, injuria, el ser humano se va achicharrando, va perdiendo la ilusión y creo que no hubiera querido Daniel que esto pase", sostuvo la histórica actriz.

Y siguió: "Esta sucesión tiene que terminar en los términos que desea cualquier familia que pretende ser feliz. Es muy doloroso como madre ver a una hija destrozada por todo lo que está ligando de comentario, que es Eleonora. En algún momento me voy a juntar con ella, cuando lo sienta. Yo no puedo odiar a mi hija pero necesito hacer un blanqueo ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el móvil? Desconozco".

Sentada en el piso de Intrusos, Zulma sostuvo que “desde hace cinco años” no tiene ningún tipo de relación con su hija Daniela. "Quiero ver mis nietos y que me cuenten la versión libre que ellos tienen de esta abuela que soy yo. Uno de mis nietos tiene 25 años, ya es un hombre y el otro tiene 15 y es un dulce. Daniel murió hace un año. Yo con él tenía relación, tuve un reencuentro con él maravilloso. Donde hubo una entrega de almas, no un perdón", rememoró.

De acuerdo con la actriz, con su fallecido ex marido no hubo "perdón", sino que existió "respeto" entre ambos. "Y lo que salva la familia es el respeto y la privacidad de esa familia para lavar los platos sucios en casa. No sé que le pasó a Daniela, pero lo vamos a averiguar. Quiero que esto se termine ya. Es mi vida, mi privacidad, mi dolor, mi anhelo, mi ilusión. La vida sigue, el tiempo es lo más valioso que tengo", dijo, visiblemente angustiada.

Sin embargo, Zulma remarcó que no le importa su su hija la quiere o no y sólo se limitó a decir que ella la "quiere". "Yo sé que es mi hija. Yo la quiero, es mi hija. No reniego de ella. Voy a hablar con ella y quiero que se dejen de joder y nos dejen vivir en paz. Es lo que necesitamos. No me da pena el odio de Daniela. Me da miedo, porque no se cuál es el límite del odio. Lo único que le deseo es que sea feliz. Que mis nietos estén bien y que Dios le de larga vida”, agregó Zulma.

Al final de su descargo, la histórica actriz evitó dar detalles de la pelea que la distanció de Daniela, aunque aclaró: "Tiene que ver siempre con intereses que a mi no me interesan. A mí si hay algo que no me interesó en la vida es la guita. Mi papá, que está en el cielo, me dijo dos cosas interesantes en la vida: que el valor a mi persona me lo debo poner yo y que éramos una clase media baja, que yo tenía que viajar en colectivo y que algún día a lo mejor podía crecer. Mi papá nunca le dio valor a la guita. Y yo tampoco. En mi familia nadie le da valor a la plata. Es hora de dejarse de joder, es lo único que digo. Ya no es momento de hacer daño. Basta", sentenció.