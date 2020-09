¿Cómo hacer de Instagram una fuente de ingreso?

En la actualidad conseguir una fuente de ingresos extra se hace imprescindible para muchas personas a nivel mundial. Al mismo tiempo, Instagram se ha convertido, en los últimos años, en una pieza clave en la industria del marketing. El número de usuarios que utilizan Instagram crece diariamente y ya son millones de personas las que prestan atención a esta red social. De este modo, no es de extrañar que una de las últimas tendencias actuales sea vender en Instagram. Este hecho no ha pasado desapercibido para un gran número de marcas que invierten parte de su presupuesto de marketing en este medio de comunicación social.

¿Qué pasos debemos seguir para conseguir ingresos a través de Instagram?

En sus albores Instagram era una modesta plataforma a través de la cual se publicaban fotografías. Desde entonces no ha parado de crecer y actualmente monetizar Instagram ha pasado a ser una práctica habitual.

Si estás interesada o interesado en formar parte de esta gran comunidad presta atención a lo que detallamos a continuación:

1. Elegir adecuadamente el nicho en el que basaremos nuestro perfil

Tanto si queremos convertirnos en influencer como si no queremos, pero nuestro objetivo es ganar dinero, en primer lugar debemos tener claro que materia de tendencia actual vamos a exponer.

Una de las recomendaciones que ofrecen los entendidos en la materia es optar por una temática que sea de nuestro agrado y conozcamos bien. De esta forma, a la hora de explicar o hablar sobre ese tema lo haremos con naturalidad y disfrutaremos con ello. Asimismo, cuando empleemos nuestro tiempo en esta actividad no tendremos la sensación de estar trabajando sino de compartir con nuestros seguidores gustos y aficiones.

De manera complementaria, podremos mantener relaciones profesionales con marcas que realmente nos agraden y obtener artículos de forma gratuita a los que verdaderamente les daremos utilidad.

2. La categoría de nuestros seguidores

El hecho de contar con un gran número de seguidores probablemente incremente nuestras opciones de lograr alguna bonificación o espónsor. No obstante, esto únicamente sucederá si nuestros seguidores son verídicos y mantenemos un adecuado engagement o nivel de interacción de éstos.

Dicho con otras palabras; si queremos lograr beneficios con Instagram el hecho de conseguir seguidores de manera fraudulenta no nos servirá de nada ya que no tendremos un seguimiento real ni obtendremos likes para nuestro post. Además, estos falsos seguidores si no invierten un mínima parte de su tiempo en obsequiarnos con un like mucho menos optarán por adquirir artículos o servicios.

De este modo, en caso de albergar seguidores de este tipo la mejor opción es deshacernos de ellos. En ese aspecto es bastante más práctico y beneficioso contar con 100 seguidores verídicos y con un interés real en nuestros contenidos que disponer de 1000 supuestos seguidores que no nos seguirán realmente y su actividad será prácticamente nula.

3. Fórmulas prácticas y rentables

Canje : Proporcionar publicidad a una marca o empresa a cambio de artículos o servicios.

Publicidad bonificada : Proporcionar publicidad a una marca o empresa a cambio de una compensación económica.

Comisiones: Cobrar una comisión por venta directa desde nuestro enlace.

Artículos o servicios propios: Presentar nuestro propio artículo o servicio y lanzarlo al mercado físico o digital