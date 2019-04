¡Era hora! El cambio “anti grupo pesado” de WhatsApp que se activa desde hoy

Una de las quejas más frecuentes de los ususarios de WhatsApp es la los chats grupales. La intensidad de algunos usuarios y la imposibilidad de no aceptar sumarse a los mismos son algunas de las cuestiones en las que trabajan desde el servicio de mensajería.

Hasta ahora, no existía forma de no ser incorporado de modo unilateral a un grupo. No había invitación, ni instancia previa. De un momento a otro, el usuario se encontraba dentro de un chat sin siquiera haber recibido una petición. Y, en caso de abandonarlo, un mensaje alertaba a todos los miembros. El escrache del: "Ha abandonado el grupo".

Bueno, eso se terminó. Desde hoy, el servicio de mensajería obliga a los usuarios a mandar una invitación previa antes de poder incorporar a alguien a un grupo. Será un mensaje privado e individual. La notificación expirará en el marco de los posteriores tres días.