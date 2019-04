¡Llega la PlayStation 5! Cinco detalles que no te podés perder sobre la nueva consola de Sony

Sin revelar el nombre oficial de la nueva versión de la PlayStation -los especialistas intuyen que será PlayStation 5- Mark Cerny, el diseñador de lo que será la nueva consola de Sony, reveló cinco detalles con los que contará la próxima generación de consolas con los que esperan satisfacer a los más de 90 millones de usuarios.

La primera -y tal vez más importante para los llamados gamers- es que la PlayStation 5 será compatible con los juegos de la versión anterior. Esto no solo incluye los comprados de manera digital, sino que además contará con un lector de CD, lo que le permitirá reconocer los juegos que los usuarios hayan comprado de forma física. Esto no es un detalle menor, ya que la Play 4 no cuenta con esta característica.

Entre otras innovaciones de CPU Y GPU, Cerny confirmó que la consola vendrá con una técnica de gráficos denominada "trazado de rayos". La misma se utiliza ya en películas y se está implementando en algunas tarjetas gráficas de computadoras, las cuales permiten un realismo 3D mucho más nítido. Se utiliza, por ejemplo, en objetos que se reflejan en otros objetos (como vasos de cristal), detalles del agua y los espejos.

La otra innovación llega en el campo del sonido. Cerny, quien también participó en la construcción de la “Play 4”, explicó que fue "un poco frustrante" que el sonido no haya cambiado demasiado entre PlayStation 3 y PlayStation 4. "Con la próxima consola, el sueño es mostrar cuán radicalmente diferente puede ser la experiencia de audio cuando le apliquemos importantes cantidades de potencia de hardware”, detalló.

Al mismo tiempo, el diseñador sostuvo que se pretende implementar "un sonido inmersivo 3D", al mejor estilo de la realidad virtual, pero sin la necesidad de ningún soporte externo. Juegos como Red Dead Redemption o Monster Hunter, que impresionan por su calidad técnica y artística, exigen cada vez más a las consolas y por lo tanto requieren mayor espacio de almacenamiento.

Este es un tema de conversación entre los desarrolladores, los cuales saben que si no se mejora este aspecto el dispositivo corre riesgo de ralentizarse, generando largos tiempo de espera y pantallas de carga muy largas que enfurecen a los jugadores. Para paliar esto se espera que la Play 5 tenga un almacenamientos interno de, mínimo, 1 terabyte.

El último detalle revelado por Cerny tiene que ver con la calidad de imagen de la PlayStation 5. Según explicó, proyectará una resolución de 8K. El único inconveniente con esto es que muy pocos televisores o pantallas permiten aún el uso de esa definición, razón por la cual muchos expertos aseguran que la PS 5 solo llegará a una resolución de 4K.

A pesar de las revelaciones, Cerny dejó en claro que la nueva consola no llegará al mercado en 2019, ya que comentó: “Debemos darle tiempo a las compañías desarrolladoras de videojuegos para que comiencen con sus trabajos y estén listos junto al lanzamiento de PlayStation 5". La puerta queda abierta para una posible salida a la venta en 2020, fecha que se espera también la presentación de la nueva Xbox, la consola desarrollada por Microsoft.