¿Se viene el iPhone 12 "mini"? Apple se prepara para lanzar el teléfono más pequeño de su marca

El 15 de septiembre Apple llevó a cabo un evento, encabezado por su CEO, Tim Cook, por streaming desde su tradicional sede de Apple Park, en Cupertino, California, donde presentó los productos nuevos que saldrán a la venta: un nuevo reloj de alta gama, el Apple Watch 6; una versión más económica del mismo, denominada Apple Watch SE, un iPad de octava generación y una iPad Air. Pero ¿y el iPhone 12?

Si bien la familia de la nueva generación del popular smartphone de la manzanita no tiene fecha de presentación aún, debido a la pandemia de coronavirus, se sabe que Apple celebrará un evento virtual posiblemente el 13 de octubre, donde -según los expertos y analistas- darán a conocer detalles del iPhone 12, la estrella del portafolio de la empresa.

En medio de este panorama, se filtró la existencia del primer iPhone "mini" que llegaría de la mano de la siguiente generación del teléfono de Apple. En esta ocasión, la cuenta @duanrui1205 de Twitter -la encargada de filtrar las supuestas etiquetas oficiales que llevarán los nuevos teléfonos de Apple una vez lleguen al mercado- reveló detalles de lo que planea la empresa con sede en Cupertino.

Según informó, el nuevo iPhone tendrá su versión "mini" de 5.4 pulgadas que llegaría al mercado con este nombre. Se trata de la primera ocasión que Apple lanza un iPhone con "mini", una palabra que la empresa solo ha usado para la Mac y para el iPad. Aunque su pantalla sería de 5.4 pulgadas, el iPhone 12 mini podría posicionarse como el teléfono más pequeño de Apple actualmente.

Cabe destacar que el iPhone SE original (de 4 pulgadas) es todavía más pequeño, pero ese modelo ya no se vende oficialmente. Hasta ahora se sabe que la compañía estadounidense prepara cuatro modelos del iPhone 12, dos para sustituir al iPhone 11 y dos modelos más para reemplazar a los iPhone 11 Pro.

Según múltiples rumores y filtraciones, el iPhone 12 se dividirá en dos modelos: uno de 5.4 pulgadas y otro de 6.1 pulgadas. El iPhone 12, que será el modelo pequeño, se rumora que tendrá pantalla OLED que Apple revelará como Super Retina Display. Este teléfono contará con 4GB de RAM, almacenamiento de 128 o 256GB, un cuerpo de aluminio, procesador A14, chip con soporte 5G y una cámara trasera de doble lente.

Se trata del iPhone gama alta de 2020 de entrada, con un precio de 649 dólares dependiendo del modelo que irá de 128GB y 256GB (en este caso su valor será de US$ 749). También contaría con una batería de 2,227mAh. Mientras tanto, el iPhone 12 Max será el hermano mayor con una pantalla también OLED, Super Retina Display, pero de 6.1 pulgadas.. Este modelo, que no es el Pro, tendría batería ligeramente más grande que el iPhone 12 quedándose con 2,775mAh.

El iPhone 12 Max contará con 4GB de RAM, las mismas capacidades de almacenamiento del iPhone 12 y el cuerpo también de aluminio, procesador A14, soporte de 5G y cámara trasera de doble lente. Sus precios irán desde US$ 749 a US$ 849. Finalmente el Pro tendrá 6.1 pulgadas con pantalla OLED que Apple nombrará Super Retina XDR y ProMotion, una característica que habilitará una mayor velocidad en el refresco de pantalla.

Este modelo, el Pro más accesible, tendría una batería de 2,815mAh, 6GB de RAM y opción de almacenamiento de 128GB, 256GB y 512GB, con precios de US$ 999, US$ 1,099 y US $1,299, respectivamente. Mientras que la versión Max de este dispositivo -conectividad 5G, procesador A14 y cámara triple con sensor LiDAR- tendrá un valor que irá de US$ 1,099; la versión de 256GB a US$ 1,399, la versión con 512GB.

En las últimas horas, Apple lanzó una actualización de su sistema operativo iOS 14 para iPhone e iPad, una semana después de su lanzamiento, que soluciona varios problemas que reseteaban de forma involuntaria las aplicaciones elegidas por defecto o que provocaban errores en los nuevos widgets.

La nueva versión, iOS 14.0.1, es la primera actualización del nuevo sistema iOS 14, anunciado por Apple la pasada semana y disponible desde el 16 de septiembre. Entre las novedades de iOS 14 se encuentra la posibilidad de elegir navegadores y apps de correo por defecto distintos a los predeterminadas de Apple, como Chrome y Gmail de Google, algo que anteriormente no era posible.

Pero como esta nueva versión trajo consigo distintos problemas, que iban de reiterados reinicios del dispositivo y errores de conectividad al WIFI, desde Apple lanzaron una actualización. La misma pesa 171 MB y elimina otros problemas, como uno en el widget de noticias de Apple que ocultaba las imágenes y otro fallo que impedía las previsualizaciones en la aplicación de cámara en los modelos iPhone 7 y 7 Plus.