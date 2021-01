¿Te animás de nuevo? Seis páginas gratis para jugar online todos los clásicos

A pesar de que los videojuegos más simples y ocasionales en su mayor parte se "mudaron" al celular, aún existen webs donde se puede matar el tiempo jugando a clásicos retro y minijuegos. Aquí, seis recomendados imperdibles.

Software Library: MS-DOS Games

Esta sección de Internet Archive ofrece un espacio para disfrutar de grandes hitos de la historia de los videojuegos como Prince of Persia, SimCity, Mario Brothers VGA o Nuclear War.

MiniJuegos.com

Esta web es un clásico de esos minijuegos de internet que sirven tanto para entretenerse como para matar la ansiedad o incluso escaparle a alguna que otra clase aburrida en el colegio o la universidad.

Así, en MiniJuegos.com hay tanto juegos modernos, muy similares a los que se pueden actualmente jugar vía app en teléfonos celulares, como imitaciones de videojuegos clásicos.

Classic Games Arcade

En este portal se ofrecen parte de los mejores juegos clásicos de arcade de todos los tiempos, como varias entregas de Super Mario Bros, Classic Street Fighter 2, Mega Man Project X, Dynasty Wars o Rick Dangerous. La mayoría son una versión de los originales en versión Flash, con una menor jugabilidad por razones obvias pero igualmente entretenidos.

PlayR

Los fans nostálgicos de la GameBoy de Nintendo estarán a sus anchas en PlayR, con títulos como Pokémon Yellow, Pokémon Silver, Donkey Kong Country, Super Mario Bros. Deluxe o The Legend of Zelda - Oracle of Seasons.

Pica Pic

En esta web, los clásicos y populares Game & Watch de las décadas de los '80 y '90 se convierten en aplicación en línea para todos los que extrañen o aquellos que deseen descubrirlos.

Playretrogames.com

Otro paraíso para los que desean jugar a juegos retro online, en esta web pueden encontrarse videojuegos míticos de Nintendo como Mario's Time Machine, The Legend of Zelda: A Link To The Past And Four Swords, Super Mario Kart, Tecmo NBA Basketball, 1942 o Lazlos' Leap.