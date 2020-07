¿Tenés calor, tenés frío? Salió el aire acondicionado portátil, un gran invento japonés

Bueno, imaginate que se terminó el distanciamiento social, que estás, ponele, en la popular de la cancha de Lanús, repleta, en el clásico con Banfield, que el sol te pega de frente y el sudor de otros hinchas se te pega al cuerpo, además de que el choripán está haciendo un importante efecto interno. O ponele que vas caminando por el microcentro, a los piques a vender tus acciones antes de que caigan en picada. En ambos casos, el calor acecha, la transpiración desafía tu elegancia, la podés pasar mal. Para eso está el aire acondicionado portátil, también conocido como Reon Pocket, nuevo chiche japonés inventado por la Sony. Nadie te lo va a chorear porque va debajo de la ropa. La compañía lo pensó para su lanzamiento masivo en los ahora suspendidos Juegos Olímpicos de Tokio, pero no faltará oportunidad.

El dispositivo es sencillo: te preguntarás cómo lo prendés y cómo lo apagás si lo tenés debajo de la ropa. Más específicamente, a la altura de la nuca. ¡Mestraña, araña! ¿Cómo se prenden y apagan las cosas en el siglo XXI? ¡Con una app que te bajaste al celu! Viene con una remerita con buraco en la nuca, para que te lo coloques ahí. Y tiene calor y frío ¡Llame ya!

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Arranca con cuatro temperaturas básicas, pero le podés regular manualmente temperaturas intermedias, si no te convencen las que hay. Bien ahí.



Ya sabemos que los japoneses se las saben todas. Así que si confiás en la sabiduría oriental, ponelo en Automode, y ahí los sensores del coso te regulan la temperatura. Y ahí te olvidás de todos los problemas con este emblema de la coolidad ultramoderna.

Ojo: la remerita es un opcional, porque también podés meter el Reon Pocket en las partes del cuerpo que prefieras (no vamos a hacer sugerencias, no señor), donde necesites calor o donde necesites frío. Listo, entonces, ¿te lo vendimos? Ah, ¿querés saber el precio? Bueno, son 175 dólares. No es una bicoca, pero la coolidad cuesta. Si estás en Japón (suponemos que no es tu caso) lo podés comprar en las tiendas de Sony. Si andás por el AMBA o por otros lugares con menos coronavirus, lo podés encargar a través de Amazon. Te dejamos la inquietud.