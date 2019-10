¿Y ahora? Twitter anunció que dejará de aceptar y compartir publicidad política en todo el mundo

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, anunció este miércoles que la red social no aceptará más publicidad política en su plataforma a nivel mundial, como respuesta a las críticas sobre las cuestionadas campañas de los funcionarios en las redes sociales. Según indicó Dorsey, la medida entrará en vigencia el 22 de noviembre de 2019, por lo que en los próximos días harán público un comunicado con más información.

"Hemos tomado la decisión de detener toda la publicidad política en Twitter a nivel mundial. Creemos que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse", sostuvo esta tarde en cuenta personal de Twitter Dorsey, quien agregó que tomaron esta decisión por varios motivos, y uno de ellos tiene que ver concretamente con que los usuarios veían publicidad política no porque seguían a una determinada cuenta o porque les interesaban algunos comentarios, sino porque detrás de la publicación había dinero que los partidos ponían para generar mayor alcance.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

"Si bien la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y muy efectiva para los anunciantes comerciales, ese poder conlleva riesgos significativos para la política, donde puede usarse para influir en los votos y afectar la vida de millones", sumó el cofundador de la red social.

Dorsey también sostuvo que a mediados de noviembre darán a conocer un documento mucho más detallado donde explicarán que permitirán y que no, mientras que definitivamente el día 22 del mes que viene la publicidad política en Twitter cesará.

A final note. This isn’t about free expression. This is about paying for reach. And paying to increase the reach of political speech has significant ramifications that today’s democratic infrastructure may not be prepared to handle. It’s worth stepping back in order to address.