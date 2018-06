Adicción Fortnite: el enemigo silencioso que roba horas en la vida de niños y jóvenes

En los últimos meses, ingresó en el mundo de los videojuegos un nuevo fenómeno que desató un furor enorme entre chicos y adolescentes de la Argentina y del mundo entero.

Conocido como Fortnite, este juego al que se accede desde el celular y la PlayStation y se usa de manera gratuita, ha generado una especie de adicción en el público juvenil. Por eso, en esta nota BigBang te va a contar qué es, desde cuándo se usa, cuánto factura y qué provoca en sus fanáticos este nuevo entretenimiento.

El Fortnite es el nuevo juego que está de moda entre los más chicos y los adolescentes.

Cuándo surgió y cómo se juega

A pesar de que su lanzamiento llegó a mediados del 2017, el Fortnite alcanzó niveles de popularidad impensados en los último meses, lo que le permitió llegar a obtener más de 45 millones de jugadores alrededor del mundo.

Este entretenimiento pertenece al género battle royale, aunque se diferencia del resto de los juegos de este tipo porque tiene una particularidad muy preciada hoy en día: es gratuito y se juega online, lo que permite participar contra rivales verdaderos.

El Fortnite se puede jugar de manera gratuita.

El juego consiste en que los competidores caen en una isla abandonada, juntan la mayor cantidad de armas y escudos posibles para sumar puntos, y luego intentan matar a cualquier contrincante que se les cruce: el último en quedar vivo es el que gana.

Hay tres maneras clásicas de competir en el Fortnite: jugar solo, de a 2 o de a 4. Sin embargo, cada 15 días normalmente los creadores lanzan una actualización y agregan diferentes misiones, armas o "skins" (los trajes que cada jugador tiene), lo que genera que los fanáticos decidan gastar su plata para comprar mejores trajes de batallas o nuevas herramientas para matar a más competidores y pasar así a una siguiente etapa.

Los competidores pueden comprar diferentes trajes para sus guerreros.

Ganancias

Esta es la manera que tienen los creadores de juntar plata: le ofrecen a su público una amplia gama de accesorios que, aunque no ayuda a que su guerrero tenga más posibilidades de ganar, sí le proporciona una nueva vestimenta y diferentes escudos para atacar a los rivales. Las prendas virtuales tienen valores diferentes, pero empiezan desde los $200 para arriba.

Otra de las cosas que se pueden comprar son los "pases de batalla", que salen alrededor de $200, e implican que el jugador obtenga armas, bailes, picos para romper árboles o piedras y monedas para adquirir otras herramientas.

Según reveló el medio SuperData Arcade, durante el mes de mayo de este año Fortnite ganó 318 millones de dólares, un 7% más que en abril pasado.

Sólo en mayo de este año Fortnite ganó más de 300 millones de dólares.

La mayor parte del crecimiento de las ganancias de mayo ocurrió a través de las compras que hacen los que juegan desde la consola, aunque lo adquirido desde los dispositivos móviles y las computadoras se mantuvo estable, lo que generó una cierta desaceleración en el incremento de los beneficios para la empresa.

El éxito de Fortnite ha sido tan grande en estos últimos meses, que los desarrolladores, Epic Games y People Can Fly, decidieron que su producto debía llegar a los celulares de iOS, y así lo hicieron, aunque todavía no se logró lo mismo con Android.

Ante el pedido de los fanáticos, la empresa confirmó que el juego estará disponible en los próximos meses para los usuarios de Android, aunque no pudieron precisar una fecha para el esperado lanzamiento.

En los próximos meses Fortnite llegará a los celulares Android.

"Si pudiera, estaría jugando todo el día"

"Es un juego adictivo, no sé por qué, pero es así", confesó sin vueltas Lucas Pérez a BigBang. Según reveló el joven de 18 años a este portal, vio por primera vez el juego en el verano, en la casa de un amigo, y desde entonces lo empezó a jugar.

"Mis amigos juegan, y además aparece en todos lados. Entrás a las redes sociales y en Facebook, Twitter e Instagram hay publicidades. Además hay páginas donde te enseñan a ganar misiones o matar ciertos personajes. YouTube está lleno de eso", contó, al mismo tiempo que aseguró que muchos conocidos youtubers aprovechan su canal para subir videos en donde muestran cómo jugar al Fortnite con éxito.

Incluso, existen torneos donde reconocidos jugadores españoles, y algunos argentinos, se reunen para participar de competencias que después son transmitidas por diferentes medios.

"No sé por qué es tan adictivo, pero lo único que sé es que estaría jugando todo el día. Cuando paro para hacer cosas de la Facultad o para ir al trabajo, yo me voy pensando que cuando vuelva voy a seguir", reveló Pérez sin titubear.

De todos modos, el joven aceptó que gasta frente a la televisión el tiempo que sabe que puede usar sin dejar de lado cosas importantes, aunque sí reconoció que hay muchas personas que tienen una verdadera adicción y viven encerrados por no dejar de jugar.

De igual manera, con tan sólo 10 años, Bautista Soñora aseguró a este medio que juega al Fortnite desde hace 6 meses, cuando se puso de moda.

"Juego cuatro horas al día, pero los fines de semana paso más tiempo", confirmó, al mismo tiempo que explicó que si sus padres no le pidieran todo el tiempo que deje la PlayStation, él seguiría sentado frente a la TV casi todo el tiempo que está despierto.

Niños, adolescentes y jóvenes dedican horas de su vida al jugar al Fortnite.

"Me gusta tanto porque es un juego que tiene buenos gráficos y es divertido. La mitad de las veces juego con mis amigos, porque se puede elegir con quien jugar, y el otro rato juego con cualquiera", reveló el niño, quien además añadió que todos sus compañeros varones del colegio juegan al Fortnite.

En este sentido, reconoció que su madre se enoja bastante por el tiempo que le brinda al juego, sobre todo porque muchas veces después de estar con la consola, elige mirar desde su celular videos de varios youtubers que le explican las mejores maneras para pasar de nivel.

"No me pasó esto antes con otro juego, es diferente. Una vez que empezás, no vas a parar", dijo por último Bautista Soñora.

El juego adiquirió mayor éxito en los últimos 6 meses.

"El juego los cautiva"

En diálogo con este portal, Karina Soñora, mamá de Bautista, explicó que muchas veces su hijo no quiere salir de la casa por no dejar de jugar, y que ella y su marido tienen que insistirle bastante para que el niño de 10 años acceda.

"Estoy preocupada, porque el juego los cautiva, pero al final se que es una moda, como muchas otras que hubo", finalizó, antes de aclarar que el control es fundamental.