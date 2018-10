Cyber Monday: siete consejos para comprar de forma segura y evitar las estafas

Este lunes comienza por séptima vez el Cyber Monday, y desde el 29 hasta el 31 de octubre los usuarios podrán comprar diferentes productos a grandes precios a través del sitio oficial del evento.

Sin embargo, es importante tener muchos cuidados antes de efectuar cualquier tipo de pago, ya que muchas veces ocurre que ante la lluvia de ofertas, las estafas también aparecen y eso hace que algunos pasen malos momentos. Por eso mismo, BigBang presenta una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un producto.

El lunes comienza el Cyber Monday en Argentina.

Como otros años, el Cyber Monday está organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y se espera que en esta oportunidad más de 500 empresas líderes se sumen a los tres días de oferta.

En esta edición, las categorías de compra disponibles son Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes y Turismo; Hogar, Muebles y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Alimentos y Bebidas; Automotriz, lo que permitirá una amplia gama de ofertas.

Según explicó Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE, el primer año que se organizó el evento participaron sólo 12 compañías, aunque año a año las empresas aumentaron, hasta llegar en esta oportunidad a 500.

Además, este 2018 trae novedades en lo que respecta al Cyber Monday, ya que habrá "Mega ofertas bomba", las cuales consisten en descuentos especiales en distintas franjas horarias durante los tres días. Por supuesto, estas ofertas serán superadoras, y le ofrecerán al cliente una diferencia importante respecto al resto de productos.

Sin embargo, es importante que los usuarios estén muy atentos a la hora de comprar, ya que cuando el evento comienza también suelen aparecer algunas estafas en la que muchos pueden caer si no se está suficientemente informados.

Es importante comprar de forma atenta para no caer en estafas.

Consejos para comprar

1. Saber qué se quiere comprar para evitar distracciones engañosas

En primer lugar, es importante que uno se siente a ver la página web una vez que tiene decidido qué producto busca o en qué categoría desea comprar.

Esto sirve para evitar que nos tentemos y distraigamos con súper ofertas o descuentos que están aplicados para cosas que son innecesarias o que realmente no nos son útiles para nuestra vida en este momento.

Antes de que empiece el Cyber Monday es importante ver los precios de los productos que nos interesan.

2. Investigar los precios antes del comienzo del evento

Puede resultar muy provechoso chequear el precio real del producto que queremos comprar antes de que comience el Cyber Monday, para que cuando llegue el momento de acceder a la oferta, sepas de forma exacta cuánto es en verdad el descuento que te ofrecen.

A veces los clientes no se dan cuenta, pero durante el evento compran cosas que creen que están baratas, aunque luego cuando acaba la ola de rebajass comprenden que la diferencia de valores era mínima.

3. Seguridad del sitio

Es muy importante que el sitio web en el que vayas a comprar sea totalmente seguro, porque de entrar en una página falsa, son muchos los peligros que se pueden correr.

Por eso, para chequear que todo sea correcto, se puede corroborar la seguridad de un sitio al ver el icono de candado en el navegador, y por supuesto, hay que hacer caso si aparece un cartel de alerta que indica que la página no es segura y que lo mejor es abandonarla.

Sitio oficial del Cyber Monday.

4. Calcular el costo del envío antes de comprar

A veces el costo de envío puede ser bastante alto, por lo que si el producto que vas a comprar tiene un precio medianamente bajo, al sumarle el envío aumenta considerablemente su valor final. Por eso, es importante tener en cuenta este punto, que se puede calcular al indicar tu código postal antes de hacer la compra.

5. No acceder a links enviados por SMS o redes sociales

Resulta sumamente trascendental evitar comprar a través de links que lleguen en SMS, redes sociales, WhatsApp o por mail, ya que seguramente, se debe tratar de una falsa oferta que no debe estar plasmada en el sitio web. La ventas reales sólo aparecen en los sitios oficiales.

6. No refrescar el navegador mientras se ejecuta una compra

Una vez que sepamos lo que queremos y estemos dispuesto a comprarlo, como clientes online debemos reconocer que los procesos de pagos pueden demorar hasta un minuto y que durante ese tiempo no se debe refrescar el navegador porque eso puede hacer que no se ejecute el pago

No se debe actualizar la página web mientras se realiza el pago.

7. No ingresar el número de la tarjeta dos veces

Si notamos que por algún motivo la transacción no se efectuó correctamente, o no estamos seguros de que el pago se haya hecho, hay que evitar ingresar los datos de la tarjeta nuevamente, por lo menos hasta que estemos seguros de que no se haya realizado el cargo correspondiente a la compra.