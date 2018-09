El iPhone X en Argentina es el más caro del mundo: por la devaluación, cuesta más que un auto usado

El 3 de noviembre del año pasado salía a la venta en todo el mundo el iPhone X, el último modelo de los famosos smartphone de la compañía Apple. Su valor impresionó a propios y extraños, y marcó un antes y un después en el mercado de los teléfonos inteligentes: el dispositivo se podía conseguir en casi todos lados por un costo de 1000 dólares, por ese entonces casi 18 mil pesos.

El iPhone X, el teléfono más caro del mundo en Argentina.

Cabe recordar que el billete estadounidense valía unos $17,45, muy lejos de 37,80 que registró el Banco Nación durante esta jornada. Sin embargo, ya en ese momento las cadenas de retail, como Frávega y OneClick, le agregaron un alto valor impositivo al teléfono de la manzanita y lo comercializaron en el país a unos 45.000 pesos para su versión de 64 GB.

Así estaba el dolar tan solo 10 meses atrás.

¿Saladito? Claro que sí, ya que el precio se elevaba 55.000 o 60.000, con Claro y Maxim, si querías pagarlo en 18 cuotas. Lo cierto es que el tiempo pasó y el dólar no dejó de subir, sobre todo en estos últimos días: la semana pasada, la divisa estadounidense superó los 41 pesos en el mercado mayorista y alcanzó la barrera de los $42 en el minorista. En lo que va del gobierno de Mauricio Macri, ya subió un 308,5%.

El valor actual del iPhone X.

Esto provocó que el Banco Central, día a día, desembolse millones de dólares para evitar que la moneda gringa vuelva a superar los $40. Teniendo esto en cuenta, el iPhone X en la Argentina es el más caro del mundo y hasta cuesta más que un auto usado. Por ejemplo, este aparato se vende hasta $ 107.599 en One click store, y a $ 117.299 en Mac Station.

Un Gol Power cuesta 98 mil pesos.

Por otro lado, en los iPoint el valor asciende a los $ 83.999. Si se los compara con los valores de un auto usado, tomando los valores que publica la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un Gol Power de 5 puertas, con motor 1.6, del año 2008, apenas araña los $ 100.000, según comparó el diario El Cronista. Lo mismo ocurre con un Fiat UNO del año 2011.

El valor del iPhone X en Mac Station llega a los 117 mil pesos.

El iPhone 8 tampoco está al alcance de las manos.

Incluso los vehículos de años posteriores no están mucho más lejos de esa cifra. Pero si el bolsillo no puede costear el último modelo de la manzanita, más "baratos" se pueden conseguir el iPhone 8 por unos $ 65.499 o el iPhone 7, que sale unos $ 51.399 en One click store. Mientras que fuera del país, el valor del iPhone X ronda unos 999 dólares, es decir, casi 40 mil pesos dependiendo del valor del dólar.