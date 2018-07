En su día, cuáles son los emojis que más te pueden complicar una charla en WhatsApp

En medio de una conversación de WhatsApp puede aparecer un emoji que nos deje sin palabras. Está claro que son muchas las opciones para utilizar. En total son 2843 y varios de ellos son considerados como los "emojis de la discordia". ¿Vos qué interpretás?

Cada 17 de julio se celebra el día del emoji.

Si bien no es una fecha oficial, desde 2014, cada 17 de julio se celebra el Día internacional del emoji debido a que muestra el emoticón de calendario en los dispositivos Apple y Android y tiene por único fin promover el uso de estos simpáticos símbolos ilustrados. Dichos dibujos por momentos frenan conversaciones o que le cambian el sentido. En algunos casos producen malentendidos.



Según un estudio de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, los emojis "son populares en la comunicación, pero no todos las interpretan de la misma manera". Entre las que abren el debate de interpretación se pueden citar:

Carita y guiño

Guiño.

Es una cara amable, pero puede tener más matices. Puede buscar la complicidad o ir después de una frase picarona o significar que lo que se dijo antes era una broma.

Cara con dientes apretados

Dientes apretados.

Si se realizara un ranking, sin dudas, la cara con dientes apretados lideraría como el dibujo que más confusión general. Según un estudio este emoji resulta agresivo. Pero, ¿qué significa exactamente esta expresión?

Sonrisa de costado

Sonrisita de costado.

La imagen con la sonrisa de costado también genera dudas. Podrá significar "vi lo que hiciste y sé quien eres", como también otro significados para los que no hay palabras, sino mucha complicidad.

La flamenca y el Travolta

La flamenca y Travolta.

No puede ser que generen dudas, pero lo hacen. Ambos emojis pueden ser utilizados en cualquier situación y por más que algunos aún no tienen claro qué significa, no hay dudas que intentan reafirmar la expresión: "Hoy vamos a romper la noche".

La carita con los ojos en forma de corazón

Ojos de corazones.

Este dibujo puede ser el que más conflicto despierte. Los ojos con forma de corazón se pueden interpretar como de enamoramiento, pero podemos llegar a causar un lío si se usa en otro contexto.

También entre los más controvertidos está el de las manos unidas, en posición de rezo. Para algunos es un pedido de perdón y para otros es un agradecimiento oriental.

La cara sonriente

Sonrisita.

Para terminar con la lista de emojis conflictivos, un estudio de la Universidad de Sur de Adeaida, Australia, localizaron la reacción neuronal provocada por este emoticón y llegaron a la conclusión de que esta reacción es la misma que vive nuestro cerebro cuando tiene una cara sonriente real delante.

La confusión que se genera es no conocer el motivo que provoca la sonrisa. Puede ser utilizada con sobre sentido o bien para cerrar una charla que ya no tiene rumbo. ¿Vos cuál usas?