¿I'm a Mac? Decinos qué smartphone usás y enterate qué tipo de persona sos

Android vs Iphone es la nueva disputa que le dio una vuelta de tuerca a la ya conocida PC vs Mac. Ahora, como en ese entonces comenzaron a aparecer estudios y comparaciones. Uno reciente, publicado por el New York Post, sostiene que los usuarios del Smartphone de Apple son más felices, más extrovertidos y más aventureros. Ganan más, gastan más y tienen más amigos.

La encuesta, realizada por Slickdeals, enfrentó a los gigantes de celulares y encontró que los usuarios de iPhone pagarán U$D 117 en promedio cada mes en ropa, casi el doble de lo que gastará un usuario de Android, U$D 62.

El estudio que comparó los comportamientos de los usuarios

Lo mismo ocurre con los productos de maquillaje y belleza, ya que la multitud del iPhone gasta U$D 83 por mes en promedio en dichos productos, el doble de lo que gastan los usuarios de Android (U$D 40). Sorprendentemente, los usuarios de iPhone también fueron inútiles: tomaron 12 selfies todos los días, lo que es cinco más que los usuarios de Android.

La pelea de los dos titanes de los smatphones

Además, los usuarios de iPhone tienen más del doble de probabilidades de informar que les gusta ser el centro de atención. Los usuarios de iPhone también valoran claramente una experiencia tecnológica óptima, gastando la friolera de U$D 101 cada mes en compras relacionadas con la tecnología; los usuarios de Android gastarán la mitad, U$D 51.

Los usuarios de Android son, por sí mismos, los más frugales de los grupos. Los usuarios de Android tienen un 25 por ciento más de probabilidades de estar totalmente de acuerdo en pensar que son personas frugales, y un 19 por ciento más probable que digan que buscan ofertas y descuentos "a menudo". ”